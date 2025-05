Актор з 2 сезону The Last of Us вразив Дракманна — його запросили в Intergalactic: The Heretic Prophet без кастингу

На співпрезидента Naughty Dog Ніла Дракманна справив таке враження один актор з 2 сезону «Останні з нас» / The Last of Us, що він забажав його у своєму Intergalactic: The Heretic Prophet.

Сценарист ухвалив миттєве рішення під час перегляду шостого епізоду другого сезону. У ньому з’являється флешбек із батьком Джоела, якого грає Тоні Далтон — актор, відомий за роллю в «Краще подзвоніть Солу». Саме ця поява справила таке враження на Ніла Дракманна, що він без зайвих роздумів запропонував Далтону роль у грі Intergalactic.

«Він одразу спав мені на думку, і я просто запропонував йому її на місці», — розповів Дракманн.

За його словами, не було жодних кастингів чи проб — рішення ухвалили миттєво. Це не перший актор із серіалу, який бере участь у новій грі студії. Наприклад, роль головної героїні Джордани А. Мана виконує Таті Габріель, яка втілювала Нору в «Останніх з нас». Вона вже співпрацює з Дракманном, аби підготуватися до публічної реакції — зокрема, до хвилі хейту.

До акторського складу також входить Кумейл Нанджіані, відомий за фільмами Marvel, та Галлі Гросс — одна зі сценаристок The Last of Us: Part 2. А ще раніше до майбутньої гри долучили Стівена А. Чанга (Джессі з The Last of Us Part 2).

Intergalactic — це перша нова інтелектуальна власність Naughty Dog за останні десять років. Над грою працюють із 2020 року. До команди входить понад 250 людей лише в самій студії, не враховуючи зовнішніх розробників. Дракманн виконує роль співрежисера. Музику до гри створюють Трент Резнор і Аттікус Росс — композитори й учасники Nine Inch Nails.

Щодо дати виходу, поки що нічого конкретного: гру не варто очікувати раніше 2027 року. Зате рання ігрова версія вже існує і доступна для команди Naughty Dog. А сама Intergalactic, за чутками, зосередиться на свободі гравця і покаже нам важкий і самотній шлях персонажа (як це полюбляє Naughty Dog).

Джерело: Game Spot