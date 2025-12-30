Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece

Netflix

Виявляється, актор Маккеню Маеда, який зіграв мисливця за головами Ророноа Зоро в серіалі “Ван Піс” від Netflix, є давнім фаном франшизи й досить непоганим гравцем в тематичну карткову гру.

29-річний актор володіє одними з найдорожчих карт і деякими надзвичайно рідкісними предметами, до того ж — виграв кілька ігор на турнірі One Piece TCG і загалом посів 8 місце серед 366 учасників, повідомляє Dexerto.

はっちCS

黒イム

予選

緑ボニー 後⭕️

赤青エース 先⭕️

赤黒サボ 後⭕️

緑ミホーク 先⭕️

黄ルフィ 先⭕️

黒イム 先❌

緑ミホーク 後⭕️ 赤青エース 先⭕️

青紫サンジ 後⭕️

青黄ハンコック 先❌

ベスト8/366 pic.twitter.com/c1MSkcokDZ — Mackenyu (@Mackenyu1116) December 28, 2025

Попри те, що існує безліч карт, які обертаються навколо його персонажа Зоро, Маккеню натомість використав досить дорогу колоду Black Imu. Зі слів актора, він виграв вісім з десяти ігор на заході.

Невідомо, чи отримав Маккеню якийсь приз на змаганнях, але актор грав із предметом, якому позаздрили б усі 365 інших учасників — ігровим килимком, підписаним не ким іншим, як творцем оригінальної манґи One Piece Еїчіро Одою.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

У 2024 році під час дискусії на Megacon акторів серіалу Netflix запитали про карткову гру One Piece — всі тоді вказали на Маккеню, як на “одержимого” нею.

“Він серйозно до неї ставиться”, — сказав Джейкоб Ромеро Гібсон, який зіграв у “Ван Піс” Уосоппа.

Другий сезон “Ван Піс” вийде на Netflix 10 березня. На цей раз команда під проводом Манкі Д. Луффі у пошуках єдиного скарбу вирушить до Гранд Лайну — легендарного морського простору, де на кожному кроці чекають небезпека та дива.