Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece

Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" виграв 8 з 10 ігор на турнірі з One Piece TCG
Netflix

Виявляється, актор Маккеню Маеда, який зіграв мисливця за головами Ророноа Зоро в серіалі “Ван Піс” від Netflix, є давнім фаном франшизи й досить непоганим гравцем в тематичну карткову гру.

29-річний актор володіє одними з найдорожчих карт і деякими надзвичайно рідкісними предметами, до того ж — виграв кілька ігор на турнірі One Piece TCG і загалом посів 8 місце серед 366 учасників, повідомляє Dexerto.

Попри те, що існує безліч карт, які обертаються навколо його персонажа Зоро, Маккеню натомість використав досить дорогу колоду Black Imu. Зі слів актора, він виграв вісім з десяти ігор на заході.

Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" виграв 8 з 10 ігор на турнірі з One Piece TCG

Невідомо, чи отримав Маккеню якийсь приз на змаганнях, але актор грав із предметом, якому позаздрили б усі 365 інших учасників — ігровим килимком, підписаним не ким іншим, як творцем оригінальної манґи One Piece Еїчіро Одою.

У 2024 році під час дискусії на Megacon акторів серіалу Netflix запитали про карткову гру One Piece — всі тоді вказали на Маккеню, як на “одержимого” нею.

“Він серйозно до неї ставиться”, — сказав Джейкоб Ромеро Гібсон, який зіграв у “Ван Піс” Уосоппа.

Другий сезон “Ван Піс” вийде на Netflix 10 березня. На цей раз команда під проводом Манкі Д. Луффі у пошуках єдиного скарбу вирушить до Гранд Лайну — легендарного морського простору, де на кожному кроці чекають небезпека та дива.

