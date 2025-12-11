Акторка "Фолаут" планує пограти в GTA 6, але найбільше любить "розслабляючу" гру для PS4

GTA 6 / "Фолаут"

Акторка серіалу “Фолаут” Елла Пернелл зізналася, що їй цікаво пограти в GTA 6, яка вже викликала величезний ажіотаж. Хоча вона віддає перевагу значно спокійнішій грі на PS4.

Як передає GamesRadar, Пернелл просто хоче оцінити новинку від Rockstar. Є ймовірність, що своїми враженнями від GTA 6 вона поділиться вже під час третього сезону “Фолаут”, якщо реліз гри відбудеться у листопаді без перенесень. Власне це стосується і прем’єри 3-го сезону, зйомки якого можуть стартувати влітку 2026 року.

“Так. Думаю, я спробую. Мені подобаються спокійні ігри, а Grand Theft Auto ж доволі напружена, чи не так?” — каже акторка.

І це правда: GTA дійсно навіть близько не стоїть до жанру cozy games Це відеоігри зі спокійним темпом, простими механіками та затишною атмосферою: Stardew Valley, Slime Rancher та інші.. Люди обожнюють ігри Rockstar за цікавий сюжет і можливість влаштовувати безлад на вулиці. Або насолоджуються тим, як 12 років розгадують одну загадку. Хоча саму Пернелл цікавлять інші проєкти.

“Я граю в Concrete Genie, і вона мені дуже подобається. У ній я малюю як джин і створюю джинів. Це чудова гра, приємний спосіб розслабитися в недільний ранок”, — ділиться вона.

Йдеться про маловідому пригодницьку гру 2019 року для PS4. У ній головний герой є молодим художником, який оживляє фантастичних істот і перетворює занедбане місто на яскраве полотнище. Геймплей тримається на кольорах, головоломках і “джинах” із різними здібностями. Реліз цієї гри відбувся тихо, а студія Pixelopus невдовзі закрилася. Але команда все ж помітила слова акторки й відповіла їй у X (Twitter) коротким “Дякую”.

Окремо варто згадати, що співпродюсерка “Фолаут” Женева Робертсон-Дворет заявляла, що у другому сезоні не буде канонічної кінцівки Fallout: New Vegas. І водночас події серіалу це автоматично канонічна історія. Акторка також уточнила, що не варто чекати дивних романтичних ліній. Пернелл навіть жартувала: тим, хто цього хоче, потрібна терапія.

Прем’єра другого сезону “Фолаут” запланована на 17 грудня 2025 року, а фінал вийде 4 лютого 2026-го. Глядачі можуть розраховувати на епізод щотижня.