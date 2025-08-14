Геймер розкрив 12-річну загадку GTA 5, яка від початку була "ключем" до 100% завершення гри

Майже 12 років фанати GTA не могли зрозуміти, чого від них очікувала Rockstar загадкою гори Чіліад. Дивні символи викликали більше питань, ніж відповідей.
Користувач Gator Keys розповів про свою теорію у новому відео в YouTube. За його версією, фреска — це своєрідна мапа-підказка для тих, хто хоче побачити головний секрет: НЛО, яке з’являється лише після 100% проходження гри. Три великі символи на малюнку — яйце, реактивний ранець і тарілка прибульців — позначають кроки до цієї мети. Яйце символізує гравця та його прогрес, ранець натякає на політ вверх, щоб побачити ще два приховані НЛО. А тарілка з оком вгорі — це власне фінальна сцена на вершині Чіліад.
Тримаємо у голові, що на самій вершині є напис: “Повернися, коли твоя історія буде завершена”. Але пройти основний сюжет недостатньо, треба завершити 100% гри з додатковими секретами та місіями. А от позначки “X” там на фресці — це посилання на інші символи в грі. Всього таких локацій три: власне гора Чіліад, хіпі-кемпінг біля Sandy Shores та у таборі Альтруїстів. Тобто ці символи вказують, де шукати НЛО і за яких умов: уночі, під час грози або з певної точки мапи.
Ключ усього цього, каже Gator Keys, у FIB (типу FBI). Він вважає, що поява НЛО на вершині пов’язана саме з FIB — вони стоять за “прибульцями”.
“Це означає, що НЛО створені FIB. Вони — інопланетяни. Вони — всевидюче око. Уряд контролює людей, і це ідеально демонструє гора з написом “Beam Me Up” (загадкова локація). FIB розмістили НЛО над цією локацією, а хіпі-інопланетяни буквально збудували святиню під ним, щоб поклонятися прибульцям, якими насправді є FIB. Тож загадка гори Чіліад — це алюзія на реальне життя. На те, як уряд, люди при владі, контролюють населення”, — каже користувач.
Безумовно деякі фанати відреагували скептично. У коментарях казали, що деякі гравці знаходили НЛО без фресок. Також користувачі припускали, що фанат нарив лише частину великої загадки. Хтось каже, якщо це правдива розгадка таємниці — якось скучно.
Але конспірологи GTA 5 мають в запасі щонайменше рік, щоб побудувати нові теорії — а там буде реліз GTA 6, який розповідає про Люсію і Джейсона. Очікується, що сюжетна кампанія буде найбільшою у франшизі. В останньому трейлері, який на 50% складається з геймплею, можливо, вперше побачили дитину.
Джерело: Games Radar
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: