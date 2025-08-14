Новини Ігри 14.08.2025 comment views icon

Геймер розкрив 12-річну загадку GTA 5, яка від початку була "ключем" до 100% завершення гри

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Геймер розкрив 12-річну загадку GTA 5, яка від початку була "ключем" до 100% завершення гри
GTA 5 / Rockstar

Майже 12 років фанати GTA не могли зрозуміти, чого від них очікувала Rockstar загадкою гори Чіліад. Дивні символи викликали більше питань, ніж відповідей.

Користувач Gator Keys розповів про свою теорію у новому відео в YouTube. За його версією, фреска — це своєрідна мапа-підказка для тих, хто хоче побачити головний секрет: НЛО, яке з’являється лише після 100% проходження гри. Три великі символи на малюнку — яйце, реактивний ранець і тарілка прибульців — позначають кроки до цієї мети. Яйце символізує гравця та його прогрес, ранець натякає на політ вверх, щоб побачити ще два приховані НЛО. А тарілка з оком вгорі — це власне фінальна сцена на вершині Чіліад.

Тримаємо у голові, що на самій вершині є напис: “Повернися, коли твоя історія буде завершена”. Але пройти основний сюжет недостатньо, треба завершити 100% гри з додатковими секретами та місіями. А от позначки “X” там на фресці — це посилання на інші символи в грі. Всього таких локацій три: власне гора Чіліад, хіпі-кемпінг біля Sandy Shores та у таборі Альтруїстів. Тобто ці символи вказують, де шукати НЛО і за яких умов: уночі, під час грози або з певної точки мапи.

Геймер розкрив 12-річну загадку GTA 5, яка від початку була "ключем" до 100% завершення гри
Загадкова фреска в GTA 5 / Rockstar

Ключ усього цього, каже Gator Keys, у FIB (типу FBI). Він вважає, що поява НЛО на вершині пов’язана саме з FIB — вони стоять за “прибульцями”.

“Це означає, що НЛО створені FIB. Вони — інопланетяни. Вони — всевидюче око. Уряд контролює людей, і це ідеально демонструє гора з написом “Beam Me Up” (загадкова локація). FIB розмістили НЛО над цією локацією, а хіпі-інопланетяни буквально збудували святиню під ним, щоб поклонятися прибульцям, якими насправді є FIB. Тож загадка гори Чіліад — це алюзія на реальне життя. На те, як уряд, люди при владі, контролюють населення”, — каже користувач.

Безумовно деякі фанати відреагували скептично. У коментарях казали, що деякі гравці знаходили НЛО без фресок. Також користувачі припускали, що фанат нарив лише частину великої загадки. Хтось каже, якщо це правдива розгадка таємниці — якось скучно.

Але конспірологи GTA 5 мають в запасі щонайменше рік, щоб побудувати нові теорії — а там буде реліз GTA 6, який розповідає про Люсію і Джейсона. Очікується, що сюжетна кампанія буде найбільшою у франшизі. В останньому трейлері, який на 50% складається з геймплею, можливо, вперше побачили дитину.

Джерело: Games Radar

Популярні новини

arrow left
arrow right
У Steam масово продають крадені інді-ігри — один з користувачів пропонує понад 70 «нових» релізів
Steam навчився показувати, скільки кадрів у грі справжні, а скільки — згенеровані
Статистика Death Stranding 2 показує, що гравцям подобається рятувати кенгуру за допомогою драбин
Новий власник Nexus Mods відповів на запитання: «Жодної агресивної монетизації»
Найсмішніший момент Clair Obscur: Expedition 33 був «випадковою імпровізацією» акторів
Digital Foundry вийшла "з-під крила" IGN — бренд тепер повністю у власності команди
Хідео Кодзіма мріяв залучити Девіда Лінча до розробки Death Stranding 2
CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — деталі і дата релізу
Витік тестової версії Subnautica 2 натякає на жахливого Левіафана, VR та модифікацію генів
Для модів на S.T.A.L.K.E.R. 2 знадобиться окремий SSD — Zone Kit важить майже 700 ГБ
Єдиний користувач Steam з КНДР загадково зник — не хвилюйтеся, з Ним все нормально
В Epic Games Store роздають одну з найгарніших RPG 2021 року — з рейтингом 87%
Корейська The Witcher? Вийшов тизер Woochi the Wayfarer — містичної RPG з монстрами, шаманами і ритуалами
Перші реакції на Silent Hill f після 5 годин гри — гідні графіка і сюжет, але "дивна" бойова система
Fallout 5 отримала «повністю зелене світло» після скасування іншого проєкту, — журналіст
Гравці Baldur's Gate 3 спокушають Астаріона частіше, ніж будь-кого іншого, — дивна статистика Larian
GSC представила дорожню карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 рік — оновлення рушія, прилади нічного бачення і нові місії
Три найочікуваніші релізи літа поповнять Game Pass у липні
Кожна п’ята гра в Steam за 2025 рік створена з допомогою ШІ, — звіт
Президент Nintendo: якщо в батьків немає грошей на Switch 2, діти можуть грати з Mario деінде
Бос Ubisoft каже, що в поганих продажах Star Wars Outlaws винна франшиза «Зоряні війни»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати