Акції AMD злетіли на 38%: OpenAI зробила багатомільярдне замовлення процесорів

Сьогодні AMD отримала найбільше зростання вартості акцій за 9 років. Його причиною став величезний контракт з OpenAI, котрий також передбачає викуп акції.

Як повідомляє Bloomberg, у понеділок акції AMD підскочили на неймовірних 38% до максимуму $226,71, що стало найбільшим внутрішньоденним зростанням за понад дев’ять років. Водночас вартість NVIDIA впала на помітних 2,3%. OpenAI та AMD підписали угоду щодо придбання графічних процесорів загальною потужністю 6 ГВт протягом кількох років.

Згідно з домовленістю, AMD видала OpenAI варант на акції на близько 160 мільйонів акцій по одному пенні за штуку, що еквівалентно приблизно 10% її акцій в обігу, котрі будуть переведені в експлуатацію після досягнення певних етапів. Вони, зокрема, передбачають подальше зростання вартості акцій AMD, а також майбутній транш, прив’язаний до ціни акцій у $600. До того, у п’ятницю, акції AMD закрилися на рівні $164,67.

“OpenAI насправді має виконати багато роботи, щоб забезпечити успішне розгортання наших технологій. Ми хотіли переконатися, що OpenAI мотивована успіхом AMD. І щобільше OpenAI розгортатиме технології, тим більше доходу ми отримаємо, а вони зможуть розділити [з нами] цей прибуток”, — оголосила голова AMD Ліза Су.

NVIDIA також не пасе задніх: раніше у вересні компанія заявила, що інвестує до $100 млрд в OpenAI для створення інфраструктури штучного інтелекту та нових центрів обробки даних потужністю щонайменше 10 ГВт — для порівняння, це пікове споживання електроенергії у Нью-Йорку.

Найдорожча приватна компанія: OpenAI перевершила SpaceX з вартістю $500 млрд

Однак незрозуміло, як конкретно OpenAI фінансуватиме величезні витрати, пов’язані з чипами та ЦОД, необхідними для запуску більш просунутих систем штучного інтелекту. Два місяці тому CEO OpenAI Сем Альтман заявив, що хоче витратити “трильйони” на інфраструктуру ШІ. Він заявив, що компанія працює над розробкою ”нового виду” фінансового інструменту, не надаючи подробиць. Останнім часом ширяться думки про “бульбашку” ШІ, оскільки ця галузь, принаймні поки, генерує скромні доходи за безпрецедентних витрат.

