Акваріум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимізований для доступу повітря та розміщення компонентів

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

У цьому корпусі RTX 5090 та інші потужні компоненти майже напевно не “задихнуться”. Виробник кейсу з “плавучою подовженою основою” Floatron F1 обіцяє на 5-7°C менше.

Корпус ПК у форматі m-ATX має достатній об’єм для охолодження процесора та відеокарти, оснащений кулерами та решітчастими стінками. Але, здається, радіатор рідинної системи охолодження можна встановити лише зверху. Блок живлення розміщується у п’єдесталі “акваріуму” і ніяк не заважає.

Акваріум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимізований для доступу повітря та розміщення компонентівАкваріум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимізований для доступу повітря та розміщення компонентівАкваріум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимізований для доступу повітря та розміщення компонентівАкваріум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимізований для доступу повітря та розміщення компонентів

Окрім передньої та бічної скляних панелей, всі інші боки корпусу мають безліч вентиляційних отворів. Це включає нижню частину основного відсіку — між основою та шасі є 64 мм прозір. Усі панелі розкладані, для полегшення доступу до компонентів.

Акваріум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимізований для доступу повітря та розміщення компонентівАкваріум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимізований для доступу повітря та розміщення компонентівАкваріум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимізований для доступу повітря та розміщення компонентівАкваріум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимізований для доступу повітря та розміщення компонентівАкваріум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимізований для доступу повітря та розміщення компонентів

У Floatron F1 можна розмістити відеокарту довжиною до 350 мм, а запас для процесорного кулера становить 185 мм. У корпус можна встановити 9 120-мм вентиляторів або до 5 140-мм. Зверху можна встановити радіатор довжиною до 360 мм. Виробник пропонує встановити три впускні вентилятори знизу з трьома витяжними зверху, а також один витяжний ззаду. Два вентилятори збоку можуть додатково подавати повітря. Стенд може вмістити до двох 3,5-дюймових жорстких дисків, позаду материнської також можна розмістити два SSD. У підошві є два роз’єми USB 3.0 та один Type-C.

Компанія darkFlash поки не оприлюднила ціну та інформацію про доступність Floatron F1. Корпус вийде як у чорному, так і в білому кольорах, але світліший варіант — комбінація чорного і білого. Також існує версія Black-Connect Edition, але неясно, чим вона відрізняється від стандартної чорної.

Джерело: Notebookcheck

