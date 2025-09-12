Акваріум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимізований для доступу повітря та розміщення компонентів

У цьому корпусі RTX 5090 та інші потужні компоненти майже напевно не “задихнуться”. Виробник кейсу з “плавучою подовженою основою” Floatron F1 обіцяє на 5-7°C менше.

Корпус ПК у форматі m-ATX має достатній об’єм для охолодження процесора та відеокарти, оснащений кулерами та решітчастими стінками. Але, здається, радіатор рідинної системи охолодження можна встановити лише зверху. Блок живлення розміщується у п’єдесталі “акваріуму” і ніяк не заважає.

Окрім передньої та бічної скляних панелей, всі інші боки корпусу мають безліч вентиляційних отворів. Це включає нижню частину основного відсіку — між основою та шасі є 64 мм прозір. Усі панелі розкладані, для полегшення доступу до компонентів.

У Floatron F1 можна розмістити відеокарту довжиною до 350 мм, а запас для процесорного кулера становить 185 мм. У корпус можна встановити 9 120-мм вентиляторів або до 5 140-мм. Зверху можна встановити радіатор довжиною до 360 мм. Виробник пропонує встановити три впускні вентилятори знизу з трьома витяжними зверху, а також один витяжний ззаду. Два вентилятори збоку можуть додатково подавати повітря. Стенд може вмістити до двох 3,5-дюймових жорстких дисків, позаду материнської також можна розмістити два SSD. У підошві є два роз’єми USB 3.0 та один Type-C.

Компанія darkFlash поки не оприлюднила ціну та інформацію про доступність Floatron F1. Корпус вийде як у чорному, так і в білому кольорах, але світліший варіант — комбінація чорного і білого. Також існує версія Black-Connect Edition, але неясно, чим вона відрізняється від стандартної чорної.

Джерело: Notebookcheck