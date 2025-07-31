Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали

Кадр з серіалу «Гра престолів» / HBO

Уявіть, що ви можете створити власний фінал для «Гри престолів», чи будь-якого іншого серіалу або фільму, завершення якого вас не задовольнило? Це могло б скидатись на фантастику, якби ми не жили в часи ШІ.

Стартап Fable із Сан-Франциско створив новий стримінговий сервіс під назвою Showrunner, який рекламують як «Netflix із ШІ». Його головна особливість полягає в тому, що глядачі можуть самостійно створювати сцени чи цілі епізоди для серіалів з нуля — із використанням простих текстових підказок для штучного інтелекту. Ідея, по правді, виглядає сумнівною, однак в потенціал проєкту повірив такий техногігант, як Amazon, що інвестував у Fable і розвиток стримінгу нерозголошену суму.

Наразі Showrunner працює в закритій альфа-версії з 10 000 користувачами (ще 100 000 перебувають у списку очікування) і пропонує два оригінальні «шоу» — сюжетні світи з персонажами, яких користувачі можуть спрямовувати в різні наративні арки.

Перше під назвою «Exit Valley» описують як «телевізійну комедію в стилі “Гріффінів”, що розгортається в “Сим-Франциско”, висміюючи лідерів у сфері штучного інтелекту Сема Альтмана, Ілона Маска та інших». Друге, «Everything Is Fine», у якому чоловік і дружина, йдучи до Ikea, сильно сваряться, після чого переносяться у світ, де вони насправді розлучені та мають знайти одне одного.

Окрім цього система дозволяє помістити безпосередньо ваші анімаційні версії у шоу (елемент, який виявився надзвичайно популярним серед альфа-тестерів).

«Люди зацікавлені в тому, щоб помістити себе та своїх друзів у ці історії. Це був сюрприз», — розповідає керівник Fable Едвард Саатчі. «Ми не розробляли сервіс з цією думкою. Люди хочуть бути у вигаданих світах, а також хочуть розповідати історії про себе».

Саатчі був співзасновником Oculus Story Studios, створеної у 2014 році як підрозділ Oculus VR — компанії віртуальної реальності, яку придбала Meta (на той час Facebook) за $2 млрд. Oculus Story Studio створила кілька VR-ігор, включаючи «Henry», що отримала премію «Еммі», але зрештою була закрита у 2017 році.

Showrunner працює на власній моделі штучного інтелекту Fable під назвою SHOW-2. Торік компанія опублікувала дослідницьку статтю про її створення і випустила дев’ять епізодів шоу, згенерованих штучним інтелектом на основі «Південного парку» (з дозволу творців оригінального мультсеріалу), що набрали загалом 80 мільйонів переглядів.

На момент публічного запуску сервіс зосередиться на анімованому контенті та буде безплатним, однак в майбутньому творці планують стягувати по $10-20 на місяць з користувача за створення «сотень телевізійних сцен». Сам контент можна буде публікувати на YouTube або інших сторонніх платформах.

Джерело: Variety, Forbes