Amazon запустила Q — «‎робочий» ШІ-чатбот для компаній, який відповідатиме на питання працівників

Наразі Amazon Q доступний лише користувачам Amazon Connect (сервісу AWS для контакт-центрів), але згодом його поширять й на інші служби.

Хмарний бізнес Amazon AWS запустив інструмент для чату, за допомогою якого співробітники можуть дізнатися більше про підприємство, в якому працюють. Помічник, що працює як генеративний ШІ, навчається на даних компаній і зможе розказати, наприклад, про вказівки керівництва щодо логотипа чи допомогти зрозуміти код іншого інженера для підтримки програми. В Amazon кажуть, що інструмент спрощує роботу й економить час, який в іншому випадку був би витрачений на перегляд десятків корпоративних документів.

Отримати доступ до Amazon Q можна через консоль керування AWS або сторінки документації окремих компаній, середовища розробників, як-от Slack, та інші програми сторонніх розробників.

Гендиректор AWS Адам Селіпські зазначив, що питання, які ставитимуть помічнику, «не використовуватимуть для навчання будь-яких базових моделей».

Amazon Q може працювати з будь-якою моделлю з Amazon Bedrock — репозиторії моделей штучного інтелекту AWS, який включає Llama 2 від Meta та Claude 2 від Anthropic.В AWS кажуть, що чатбот пройшов навчання на основі 17-річного досвіду роботи з AWS, і йому також можна ставити питання про роботу хмари чи доступні послуги.

Наразі Amazon Q доступний лише користувачам Amazon Connect (сервісу AWS для контакт-центрів), але згодом його поширять й на інші служби, як-от Amazon Supply Chain, який допомагає клієнтам відстежувати керування ланцюгом поставок, і Amazon QuickSight, платформа для бізнес-аналітики.

Ціни на Amazon Q у Connect стартують від $40 за агента на місяць. Згідно з вебсайтом AWS Connect, користувачі можуть випробувати чатбот у Connect «безплатно до 1 березня 2024 року».

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Інші компанії вже мають подібні продукти: Copilot від Microsoft робить щось подібне для користувачів Windows, Dash від Dropbox дозволяє людям запитувати збережені документи, а Notion цього місяця анонсувала функцію пошуку нотаток на основі штучного інтелекту.

AWS запропонує користувачам Bedrock можливість встановити власні обмеження для моделей, які вони використовують для створення програм на основі ШІ (нинішні вже відповідають стандартам конфіденційності даних і відповідального штучного інтелекту).

Джерело: The Verge