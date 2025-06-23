AMD Ryzen 5 9600X3D «засвітився» у мережі — 6 ядер Zen 5 та 102,5 МБ кеша

Джерело: AMD

На вулиці геймерів з обмеженим бюджетом скоро може настати свято — AMD випадково засвітила процесор Ryzen 5 9600X3D. Це бюджетний представник лінійки з 3D V-Cache на новій архітектурі Zen 5. І якщо ви думали, що 6 ядер — це вже минуле, то не поспішайте закопувати цю конфігурацію.

Характеристики Ryzen 5 9600X3D

Новий чип поки що не презентували офіційно, але він уже з’явився у списку сумісності драйверів AMD для нової відеокарти Radeon AI PRO R9700. Компанія випадково чи ні, але згадала і про Ryzen 9950X3D, 9900X3D, 9800X3D — і ось тепер маємо ще й 9600X3D. Якщо коротко його охарактеризувати, можна сказати так: менше ядер, більше ефективності.

Це буде 6-ядерний процесор, наступник Ryzen 5 7600X3D. При цьому, як очікується, новинка використовуватиме 8-ядерний чиплет, але 2 ядра будуть деактивованими. Так, у 2025-му таке ще випускають. Як результат, розмір кешу в Ryzen 5 9600X3D буде лише трохи меншим, ніж у Ryzen 7 9800X3D. Процесор матиме 64 МБ 3D V-Cache другого покоління, як і 8-ядерний варіант. Однак, оскільки два ядра вимкнено, кеш L2 буде зменшений на 2 МБ. I/O-частина, найімовірніше, залишиться без змін, тобто з інтегрованою графікою, на відміну від Ryzen 7 9700F, який її не має.

Чи є сенс у 6 ядрах у 2025-му?

Питання справедливе. Адже деякі нові ігри вже вимагають 8 ядер для комфортної роботи. Але, як показали тести попередника — Ryzen 5 7600X3D — іноді менше може бути ефективніше. Чип майже наздоганяв 7800X3D, який мав на два ядра більше.

За обсягами кешу Ryzen 9600X3D виглядає гідно:

Ryzen 9 9950X3D: 32 МБ на CCD (64 МБ L3) + 64 МБ 3D V-Cache + 16 МБ L2 + 1 МБ L1 — 145 МБ

Ryzen 9 9900X3D: 32 МБ на CCD (64 МБ L3) + 64 МБ 3D V-Cache + 12 МБ L2 + 768 KB L1 — 140,8 МБ

Ryzen 7 9800X3D: 32 МБ на CCD (32 МБ L3) + 64 МБ 3D V-Cache + 8 МБ L2 + 512 KB L1 — 104,5 МБ

Ryzen 5 9600X3D: 32 МБ на CCD (32 МБ L3) + 64 МБ 3D V-Cache + 6 МБ L2 + 480 KB L1 — 102,5 МБ

Так, різниця є, але вона не така вже й величезна, зважаючи на ціну, яку цей чип має мати (на цей час — ще не озвучено, але очікувано значно дешевше за 9900 і 9950).

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Перші чутки про Ryzen 5 9600X3D з’явились ще у грудні 2024 року. І судячи з усього, процесор був запланований із самого початку. Просто його поява трошки затягнулась.

Джерело: videocardz