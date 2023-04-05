AMD Ryzen 7 7800X3D: висока продуктивність в іграх і помірне енергоспоживання за ціною $450

Під час проведення виставки CES 2023 компанія AMD анонсувала розширення лінійки настільних процесорів Ryzen 7000. На додаток до «стандартних» процесорів було анонсовано 3 процесори серії Ryzen 7000X3D, оснащені пам’яттю 3D V-Cache. З 6 квітня нарешті у продаж надійде молодша і найдоступніша серед новинок модель Ryzen 7 7800X3D. Вона завчасно потрапила до рук оглядачів, які змогли оцінити її продуктивність і порівняти з конкуруючими рішеннями.

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У результаті сьогодні відразу кілька закордонних ресурсів опублікували свої огляди Ryzen 7 7800X3D. Повний список буде наприкінці матеріалу, а зараз докладніше зупинимося на огляді ресурсу The Verge.

Характеристики AMD Ryzen 7 7800X3D

Процесор AMD Ryzen 7 7800X3D має виконання AM5. Чіп містить 8 обчислювальних ядер та підтримує 16 потоків інструкцій. Ядра працюють на штатній частоті 4,2 ГГц та підтримують Boost-частоту 5,0 ГГц. Пристрій містить 104 МБ кеш-пам’яті (8 МБ L2 + 96 МБ L3). Показник TDP складає 120 Вт. Ціна Ryzen 7 7800X3D – $449.

Тести

Оглядачі The Verge порівнювали процесори AMD Ryzen 7 7800X3D, 7950X3D, Intel Core i9-13900K і 13900KS. Всі тести проводилися з останнім оновленням Windows 11 2022 з вимкненим захистом VBS у всіх системах. Функція Resizable BAR була активована. Тести проводилися в основному з роздільною здатністю 1080p, щоб уникнути можливого обмеження відеокарти (Nvidia RTX 4090) і проаналізувати чисту продуктивність ЦП.

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В іграх AMD Ryzen 7 7800X3D випереджає процесор Intel Core i9-13900K при роздільній здатності 1080p і максимальних або ультра налаштуваннях якості графіки. У деяких випадках перевага перевищує 15%. У деяких іграх Ryzen 7 7800X3D випереджає навіть старшу модель 7950X3D.

Додатково проводилося порівняння продуктивності AMD Ryzen 7 7800X3D з Intel Core i9-13900KS у розширеному переліку ігор при тій же роздільній здатності 1080p. Core i9-13900KS – це найкраще рішення в лінійці Intel для ігор на поточний момент, яке відрізняється більшою кількістю ядер, вищою частотою та вищою ціною. При цьому в 10 із 16 ігор перевага виявилася на стороні Ryzen 7 7800X3D. У тих випадках, де лідером став процесор Intel, перевага становила менше ніж 3%. Виняток – CS: GO, де Intel 13900KS вдається перевершити 7800X3D майже на 8%.

Але в робочих застосунках новий AMD Ryzen 7 7800X3D вже не такий гарний. Обидва чипи AMD X3D програють Intel у тестах PugetBench Photoshop, Geekbench 5 та Cinebench R23. У додатках продуктивності 7800X3D поступається 7950X3D та Intel Core i9-13900K.

Енергоспоживання та нагрівання

Водночас AMD 7800X3D відрізняється високою енергоефективністю. У грі Cyberpunk 2077 при роздільній здатності 4K та максимальними налаштуваннями трасування променів Ryzen 7 7800X3D споживає 67 Вт енергії, а Intel 13900KS вимагає 275 Вт. Під час запуску Cinebench 13900KS досяг пікового енергоспоживання 329 Вт – проти 86 Вт у 7800X3D.

Також зазначається, що новий AMD Ryzen 7 7800X3D під час запуску Cinebench досягав температури 84 градуси Цельсія, тоді як в Intel Core i9-13900KS температура досягала 101 градус.

Висновки

В цілому, оглядачі The Verge віднесли до переваг процесора AMD Ryzen 7 7800X3D вражаючу ігрову продуктивність, низьке енергоспоживання та порівняно доступну ціну. Однак пристрій поступається чіпам Intel за продуктивністю в робочих додатках. Також іноді трапляються проблеми з часом завантаження на деяких материнських платах AM5.

Огляди AMD Ryzen 7 7800X3D