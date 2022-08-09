AMD Threadripper Pro 5995WX надійшов у вільний продаж. Це найпотужніший (поки що) процесор Ryzen, але й найдорожчий — $6500

Процесор Threadripper Pro 5995WX — найдорожчий AMD Ryzen, який можна буде придбати найближчим часом (навіть з урахуванням виходу майбутнього покоління Zen 4). Монструозний 64-ядерний і 128-потоковий чіп, що був анонсований у березні і залишався доступним лише OEM-виробникам, зараз надходить у вільний продаж. Сайт TechSpot протестував продуктивність процесора у синтетичних тестах та реальних програмах — ми вибрали з огляду найголовніше та найцікавіше.

Характеристики та ціна

Модель AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX призначена для найпотужніших професійних робочих станцій. За ціну 6500 доларів США його власник отримує 128 ліній PCIe 4.0. Для порівняння, робочі процесори на сокеті AM4 підтримують до 24 ліній.

Чіп, що працює на частотах від 2,7 ГГц до 4,5 ГГц, складається з 8 ПЗЗ-матриць і кристала вводу/виводу, що дає йому 64 двопотокові ядра з 256 МБ кеш-пам’яті третього рівня. Все це працює із TDP 280 Вт. Підтримується до 2 ТБ восьмиканальної пам’яті DDR4-3200.

Набір відповідних плат з логікою WRX80 дуже обмежений: на вибір пропонується менше дюжини моделей. Серед них Gigabyte WRX80 SU8 IPMI, Asus Pro WRX80E-SAGE SE WiFi, Asrock WRX80 Creator і MSI WS WRX80, на якій і проводилися тести.

При тестуванні також застосовувалися 256 ГБ оперативної пам’яті Team T-Force XTREEM ARGB DDR4-3600 CL18, обмеженої до DDR4-3400 з метою стабільності та відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti.

Результати тестів

У Cinebench R23 процесор Threadripper Pro 5995WX набирає 66 403 бали. Після зняття обмежень за потужністю цей показник зріс на 5% до 69581 бала. Модель Threadripper Pro 5995WX виявилася всього на 6% швидшою, ніж Threadripper 3990X і більш ніж удвічі перевершила продуктивність топових десктопних процесорів AMD та Intel.

Одноядерний тест не настільки однозначний: тут 5995WX був на 14% швидшим 3990X, але також на 9% повільнішим за AMD Ryzen 9 5950X, і майже на 30% повільнішим, ніж Intel Core i9-12900K.

Найкращим чином процесор виявив себе в тесті Adobe Premiere Pro 2022, особливо цікавому творцям відео.

Рендеринг у Blender Open Data виявився лише на 7% швидшим, ніж із Threadripper 3990X.

Ігрові тести здебільшого виявляли перевагу топових настільних процесорів.

Споживання енергії системою з увімкненим обмеженням і без нього відрізнялося несуттєво і становило, відповідно, 457 Вт і 461 Вт.

Висновки з продуктивності: обробка відео 5,7 K60 швидко та без проблем

Хоча Threadripper Pro 5995WX у більшості тестів був не набагато швидшим за 3990X, він може бути приблизно на 30% швидше в залежності від робочого навантаження.

Серія Threadripper 3000 не мала проблем з роздільною здатністю 4K60, але робота з 5,7K60 вже була проблематичною. Модель 5995WX без проблем впоралася з режимом 5,7K60, при цьому кадри з корекцією кольорів і переходами відтворювалися плавно. Виходячи з цього, AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX можна назвати найкращим процесором для роботи з найвищими дозволами та найсучаснішою технікою. Якщо ви можете його собі дозволити.

Джерело: TechSpot