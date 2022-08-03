Головне зі звіту AMD: $5,6 млрд доходу від ігрового бізнесу за 2021 рік, $447 млн чистого прибутку за минулий квартал, процесори Ryzen 7000 (Zen4) та відеокарти Radeon RX 7000 (RDNA 3) вже до кінця 2022 року

AMD відзвітувала про свої успіхи за підсумками другого кварталу 2022 року — так, саме про успіхи, адже, як і очікувалося, команда Лізи Су показала відмінні результати та перевершила очікування аналітиків. І ці успіхи особливо різко контрастують на тлі невтішних результатів Intel, яка завершила квартал з $454 млн чистого збитку.

За квітень-червень дохід AMD склав $6,55 млрд — на 70% більше до результату аналогічного кварталу 2021 року ($3,85 млрд). Дохід AMD стабільно зростає вже восьмий квартал підряд. Водночас валова маржа, якщо дивитися на показники, розраховані за методикою GAAP, впала на 140 процентних пунктів — до 46%. Підсумком кварталу став чистий прибуток у розмірі $447 млн — 37% менше, ніж торік ($710 млн). Насамперед це пов’язано зі зниженням операційного прибутку через амортизацію нематеріальних активів, пов’язану з придбанням Xilinx. Водночас розрахунок не за методикою GAAP показує зростання операційного та чистого прибутку — до $1,982 млрд та $1,707 млрд відповідно.

Також у цьому звіті AMD вперше вказала дані щодо доходу від ігрового бізнесу — за 2021 рік цей напрямок приніс $5,6 млрд доходу та майже $1 млрд операційного прибутку проти $138 млн чистого збитку роком раніше. До ігрового бізнесу AMD відносить створення за замовленням чипи для консолей Sony PS4|PS4 та сучасних моделей Microsoft Xbox, а також дискретні GPU Radeon, що використовуються в ігрових відеокартах для ПК та високоякісних ігрових ноутбуках. Досі AMD сумувала разом дохід від продажів ігрових відеокарт та користувацьких процесорів, а продажі чипів для консолей включалися до загального результату підрозділу Enterprise, Embedded and Semi-Custom (замовні чипи, корпоративні та вбудовувані рішення).

Очікується, що дохід ігрового підрозділу AMD продовжить зростати, особливо, якщо Sony, яка з липня 2021 року почала заробляти на продажі консолей PS5, дотримає слова та відвантажить заплановані 18 млн PS5 за підсумками року (наразі це здається нереальним). Microsoft хоч і не заробляє на Xbox (вона продає консолі в “мінус”, дешевше собівартості), проте на чипах для них сама AMD заробляє доволі непогано.

Якщо уважніше поглянути на інші ключові напрямки бізнесу AMD, то головним за обсягом виторгу лишається напрямок споживчих процесорів та наборів системної логіки, який минулого кварталу приніс $2,15 млрд — на 25% більше, ніж торік. Ігровий бізнес тепер другий за розміром доходу.

Серверний підрозділ, куди AMD відносить центральні процесори, професійні графічні прискорювачі та інші спеціалізовані продукти, забезпечив $1,49 млрд виторгу — на 83% до торішнього результату. Вбудовані рішення, де враховуються продажів продуктів AMD та рішень нещодавньою поглинутої Xilinx, забезпечили дохід у розмірі $1,26 млрд — аж на 2228% більше, ніж рік тому (здебільшого завдяки тій самій Xilinx).

У третьому кварталі 2022 фінансового року AMD розраховує на виторг $6,7 млрд ± $200 млн, що відповідає зростанню на 55% рік до року. Водночас AMD збільшила прогноз щодо виторгу на весь 2022-й — з $21,5 млрд до $26,3 млрд.

До кінця року AMD планує випустити нові ігрові GPU на архітектурі RDNA 3 та чиплетною конструкцією, які виготовлятимуться за нормами техпроцесу 5 нм. Вони ляжуть в основу майбутніх відеокарт серії Radeon RX 7000, які конкуруватимуть з GeForce RTX 4000. Раніше AMD вже встигла випробувати підхід з багаточиповими GPU у прискорювачах для дата-центрів лінійка Instinct MI200. В AMD очікують, що нові відеокарти пожвавлять споживчий попит на ринку, який наразі стрімко летить донизу разом з ринком ПК. Щодо відеокарт, зростання енергоспоживання очікується 600-700 Вт до 2025 року, а майбутньому поколінню, якщо говорити про топові моделі, пророкують 400 Вт.

Також AMD підтвердила незмінність планів щодо випуску платформи AM5 та 5-нм процесорів Ryzen 7000 (Raphael/Zen 4), якими команда Лізи Су повноцінно відповість на масову платформу Intel LGA1700 та процесори Core 13-го покоління (Alder Lake-S). Їх реліз має відбутися до кінця третього кварталу. Водночас сайт WCCFTech дізнався точний графік виходу Ryzen 7000. Офіційна презентація AMD Ryzen 7000 — 30 серпня о 03:00 за київським часом. Заборона на публікацію оглядів AMD Ryzen 7000 перестане діяти 13 вересня о 16:00, а продаж новинок стартує 15 вересня о 16:00.

Кількома днями раніше AMD знову обійшла за ринковою капіталізацією Intel і наразі продовжує утримувати лідерство.