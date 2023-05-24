AMD у відповідь на RTX 4060 Ti за $399 знизила ціну Radeon RX 7600 до $269 (€299) — заміна RX 6600 надійде у продаж вже завтра

AMD оголосила про вихід відеокарти Radeon RX 7600 з цінником $269 (€299 для Європи). Інформація про це з’явилася у листі, розісланому AMD низці партнерів. Раніше неофіційні джерела передбачали вартість $299. Карта з’явиться у продажу вже завтра, 25 травня.

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AMD Radeon RX 7600 (без XT) – відеокарта на базі Navi 33XL з 2048 потоковими процесорами та 8 ГБ пам’яті GDDR6. Карта прийде на зміну RX 6600, яка стартувала з ціною $379. Відеокарта буде швидшою та дешевшою, але вимагатиме більше енергії: 165 Вт проти 132 Вт.

Згідно з попередніми тестами, що просочилися в мережу, Radeon RX 7600 виявилася швидшою за RX 6600 та приблизно відповідає продуктивності GeForce RTX 3060 12 ГБ у роздільній здатності Full HD. Сайт VideoCards склав порівняльну таблицю відомих властивостей Radeon RX 7600 та порівнянних карт попереднього покоління:

Джерело: VideoCardz