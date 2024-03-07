Продажі відеокарт зросли на 32% у 4 кварталі (порівнюючи з минулим роком). Частка AMD зросла до 19%

Ринок відеокарт продовжив своє відновлення в 4 кварталі минулого року. Постачання зросло на 6,8% порівняно з 3 кварталом 2023 року і на 32% порівняно з 4 кварталом 2022 року, згідно зі звітом компанії Jon Peddie Research. Хоча і Nvidia, і AMD збільшили свої продажі у квартальному та річному обчисленні, AMD зростало більше, і її частка на ринку зараз становить 19%.

Хоча продажі дискретних графічних процесорів зростали в 2020 і 2021 роках завдяки пандемії COVID-19, у 2022 році постачання різко скоротилося — ймовірно, через ослаблення світової економіки, коли деякі країни скотилися в рецесію, передає Tom’s Hardware. Однак 2023 рік став роком відновлення продажів, а 4-й квартал продовжив цю тенденцію, показавши зростання постачання на 6,8%. В 4 кварталі 2023 року було відвантажено на 32% більше дискретних графічних процесорів, ніж у 4 кварталі 2022 року.

AMD зростала швидше за Nvidia, її частка на ринку збільшилася до 19% — порівнюючи з 17% у 3 кварталі. Частка ринку AMD також зросла на 7% порівняно з 4 кварталом 2022 року, який був дуже поганим роком для відеокарт Radeon. За оцінками Jon Peddie Research, у 3 кварталі 2022 року частка AMD на ринку становила лише 10%, що є, мабуть, найнижчим показником з моменту купівлі компанією ATI та її графічного бізнесу Radeon у 2006 році.

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