AMD наразі виробляє 28% всіх процесорів x86 та демонструє найбільший приріст в історії на тлі загального падіння ринку ПК

Mercury Research опублікувала щоквартальний звіт про стан ринку процесорів x86, що охоплює сегменти настільних комп’ютерів, ноутбуків та серверів. Згідно з ним, AMD впевнено продовжує нарощувати частку виробництва процесорів у всіх трьох сегментах на тлі загального падіння ринку. Частка процесорів AMD для настільних ПК зросла до 20,6% проти 18,3% наприкінці попереднього кварталу. Це найбільший квартальний приріст із 2018 року.

На ринку ноутбуків процесори AMD знову продемонстрували добрі результати, збільшивши свою частку на 2,3% за останній квартал та на 4,8% з минулого року. Частка процесорів «червоної команди» в ноутбуках становить 25% — найвищий показник за час роботи компанії у цьому напрямку.

Серед серверних процесорів частка AMD Epyc продовжує впевнено збільшуватися, становлячи 14% і демонструючи такі ж самі значення зростання, що спостерігаються в ноутбуках.

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AMD виробляє 28% від загальної кількості процесорів у всіх трьох групах, що на 2,1% вище, ніж минулого кварталу, і на 7% більше, ніж у тому ж періоді минулого року. Це найбільше (у річному обчисленні) зростання виробництва процесорів AMD за історію. У власному звіті AMD задекларували $5,6 млрд доходу від ігрового бізнесу за 2021 рік та $447 млн ​​чистого прибутку за другий квартал 2022 року.

Intel отримає шанс змінити баланс, коли випустить Raptor Lake та Sapphire Rapids-SP наприкінці цього року. Проте аналітики впевнені у хороших перспективах AMD Ryzen 7000, особливо у сегменті ігрових комп’ютерів.

Джерело: Hardwaretimes