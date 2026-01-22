Аналітики a16z поділилися 17 головними крипто-ідеями 2026 року

Новини Крипто 22.01.2026 comment views icon

Американський венчурний фінтех Andreessen Horowitz (a16z) опублікував перелік “17 великих криптоідей на 2026 рік”, у якому окреслили ключові напрями розвитку індустрії. У фокусі — стейблкоїни, токенізація, ШІ-агенти, приватність та перетворення інтернету на фінансову інфраструктуру.

  1. Кращі on- і off-ramps для стейблкоїнів. У 2025 році обсяг транзакцій у стейблкоїнах досяг близько $46 трлн, що у понад 20 разів перевищує PayPal і наближається до ACH у США. Нові платформи з’єднують цифрові долари з локальними платіжними системами, картками та QR-мережами.
  2. Крипто-нативна токенізація RWA. Замість прямого перенесення акцій чи товарів ончейн a16z очікує зростання синтетичних інструментів, зокрема перпетуальних деривативів із глибшою ліквідністю.
  3. Ончейн-оригінація замість простої токенізації. Боргові активи та кредити мають створюватися одразу ончейн, а не виникати офчейн і лише потім токенізуватися, що знижує витрати та підвищує доступність.
  4. Стейблкоїни як апгрейд банківських леджерів. Банки використовують токенізовані депозити та облігації для запуску нових продуктів без переписування застарілих core-систем на COBOL.
  5. Інтернет стає банком. Смартконтракти та нові протоколи дозволяють миттєві розрахунки між користувачами й агентами без кастодіанів, бірж і банків.
  6. Масове управління капіталом. Токенізація, DeFi-інструменти та AI роблять активне портфельне управління доступним для роздрібних інвесторів, а не лише для заможних клієнтів.
  7. Перехід від KYC до KYA. ШІ-агенти потребують криптографічних ідентичностей, які фіксують відповідальність, обмеження та зв’язок із власником.
  8. ШІ як інструмент повноцінних досліджень. Моделі дедалі активніше застосовуються у математиці, науці та безпеці, включно з аналізом смартконтрактів.
  9. “Невидимий податок” ШІ на відкритий веб. AI-агенти споживають контент, обходячи рекламні та підписні моделі, що потребує нових схем компенсації через мікроплатежі та атрибуцію.
  10. Приватність як головний захисний бар’єр. Блокчейни з вбудованою приватністю формують сильні мережеві ефекти та знижують мобільність користувачів між ланцюгами.
  11. Децентралізований месенджинг. Майбутні протоколи обміну повідомленнями мають працювати без приватних серверів і бути стійкими до державного та корпоративного тиску.
  12. Secrets-as-a-service. Ончейн-керування доступом до чутливих даних стає критичним для фінансів, медицини та токенізації реальних активів.
  13. Ринки прогнозів як інфраструктура. Вони переходять від нішевих продуктів до інструментів ухвалення рішень і саморозрахунків у реальному часі.
  14. Масштабування через SNARK-технології. Докази з нульовим розголошенням стають базою для продуктивності та приватності.
  15. Нові стандарти безпеки для агентних систем. Зі зростанням автономних агентів зростає потреба у формалізованому контролі ризиків.
  16. Активи як цифрова інфраструктура. Фінансові інструменти поступово перетворюються на базові будівельні блоки інтернету.
  17. Перехід до масового використання. Криптоіндустрія рухається від експериментів до практичного впровадження у повсякденних сервісах.
Дані: a16zcrypto

Подібний огляд a16z crypto публікувала й торік — з прогнозами на 2025 рік. Частина ключових тез уже справдилася: зростання ролі L2-рішень, активний розвиток restaking-моделей, інституціоналізація стейблкоїнів і посилення інтересу до onchain-фінансів з боку традиційних компаній. Це додає ваги нинішнім прогнозам фонду.

Джерело: a16zcrypto.com

