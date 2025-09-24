banner
Android йде на ПК: Google та Qualcomm розповіли про спільну розробку

Андрій Русанов

Snapdragon 2025 / YouTube, Qualcomm

На відкритті саміту Snapdragon 2025 CEO Qualcomm Крістіано Амон та віцепрезидент Google з пристроїв та послуг Рік Остерлоу обговорили плани щодо Android на десктопах.

У 2024 році Google об’єднав команди Android та Chrome з підрозділом апаратного забезпечення. У липні цього року оголошено про поступове злиття платформ. Зокрема, Google “створює інтерфейс ChromeOS на основі базової технології Android”. Рік Остерлоу каже, що досі “в нас завжди були дуже різні системи у тому, що ми створюємо для ПК, і тим, що ми створюємо для смартфонів”.

“Ми розпочали проєкт, щоб об’єднати це. Ми разом створюємо спільну технічну основу для наших продуктів на ПК. Це ще один спосіб, за допомогою якого ми можемо використати всю чудову роботу, яку ми разом виконуємо з нашим стеком штучного інтелекту, нашим повним стеком, впроваджуючи моделі Gemini, впроваджуючи помічника, переносячи всю нашу спільноту розробників додатків та програм у сферу ПК”.

З минулого року Google зазначає, що цією “технічною основою” є Android. За словами Остерлоу, цей крок прискорить темпи інновацій штучного інтелекту на ПК, спростить інженерні зусилля та “допоможе різним пристроям, таким як телефони та аксесуари, краще працювати разом із Chromebook”. Розмова між Амоном та Остерлоу, вочевидь, стосується цього проєкту.

Той факт, що Google зараз комфортно про це говорити публічно, може свідчити про його активне просування та, можливо, деякі успіхи. Далі віцепрезидент Google вже прямо згадує Android.

“Ми дуже раді цьому, і я думаю, що це ще один спосіб, за допомогою якого Android зможе обслуговувати всіх у кожній обчислювальній категорії”.

Генеральний директор Qualcomm зазначив, що компанії працюють разом над кожним аспектом цього проєкту, від стратегії до таких деталей, як автономність пристроїв. Він завершує промову цікавим свідченням про ймовірний дослідний зразок комп’ютера під керуванням Android.

“Я це бачив. Це неймовірно. Я думаю, що це втілює бачення конверсії мобільних пристроїв та ПК. І я не можу дочекатися, коли матиму таке”, — сказав Крістіано Амон.

Вигода Qualcomm полягає в отриманні платформи з поширеною екосистемою для своїх ПК-чипів, котрі, фактично, вже є. Здається, подібні ноутбуки на Windows не надто популярні — замість них компанія може отримати робоче середовище, “рідне” для чипів на основі ARM.

Джерела: 9to5google, Android Authority

