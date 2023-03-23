Apple «захоплює» великий екран — компанія витрачатиме $1 мільярд на рік на виробництво фільмів, що виходитимуть в кінотеатрах

Таким чином Apple планує «підняти свій авторитет» у Голлівуді та залучити передплатників до свого потокового сервісу.

Джерела видання Bloomberg стверджують, що Apple планує спрямовувати $1 мільярд на рік на виробництво фільмів, що виходитимуть в кінотеатрах, та вже звернулася до кіностудій з пропозицією партнерства — спільно випустити кілька фільмів у кінотеатрах вже цього року. Серед потенційних релізів — трилер Мартіна Скорсезе «Вбивці місячної квітки» з Леонардо Ді Капріо в головній ролі, шпигунський трилер «Арґайл» Метью Вона та історична драма Рідлі Скотта «Наполеон».

Більшість попередніх оригінальних фільмів Apple були ексклюзивними для потокового сервісу або випущені в обмеженій кількості кінотеатрів. Відтепер компанія обіцяє показувати фільми в тисячах кінотеатрів протягом місяця.

Попри те, що Apple погодилася на покази в кінотеатрах, щоб догодити талантам і переграти конкурентів у проєктах, вона також розглядає їх як рекламний майданчик для свого потокового сервісу. Apple TV+ має від 20 до 40 мільйонів підписників — що менше, ніж у конкурентів Netflix і Disney+.

В Apple не має внутрішнього досвіду щодо випуску фільмів в тисячах кінотеатрів щомісяця, тож вона звернулася до сторонніх дистриб’юторів. Але спочатку компанія має домовитися з потенційними партнерами про комісію за розповсюдження та маркетинговий бюджет. Кіностудії можуть витрачати понад $100 мільйонів на промокампанії для своїх фільмів, а це набагато більше від сум, які потокові сервіси спрямовують на просування нових шоу чи фільмів.

Фільм Скорсезе у кінотеатрах випустить Paramount Pictures і візьме понад 10% комісії за прокат. Інші продукти Apple студія розповсюджувати не погодилась.

Як і більшість потокових служб, Apple TV+ витрачає більшу частину свого бюджету на телешоу. Її першим хітом став комедійний серіал «Тед Лассо», який нині лідирує у переліку найпопулярніших оригінальних шоу сервісу.

Амбіції виробника iPhone, ймовірно, виросли після отримання премії «Оскар» за драму «У ритмі серця», яку Apple придбала на кінофестивалі Sundance за рекордні $25 мільйонів і розповсюдила одночасно в кінотеатрах і на TV+. Оскароносний фільм заробив менш як $2 мільйони в прокаті. «Загублене серце», кримінальна драма з Томом Голландом, також з’являлася в окремих кінотеатрах протягом кількох тижнів у 2021 році. Однак Apple не надавала дані про продаж квитків.

Плани Apple сприятимуть розвитку мереж кінотеатрів, які все ще оговтуються від пандемії. Продажі квитків залишаються приблизно на третину нижчими за рівень 2019 року, а фінансове становище двох найбільших мереж залишається хитким. AMC Entertainment Holdings, найбільший у світі оператор кінотеатрів, намагався залучити більше грошей, продавши акції, тоді як його конкурент, Cineworld Group, минулого року оголосив про банкрутство. Мережі неодноразово звинувачували у своїх бідах нестачу доступних фільмів на студіях, а не відсутність інтересу кіноглядачів до повернення в кінотеатри.

Amazon, яка придбала Metro-Goldwyn-Mayer, студію, що знімала фільми про Джеймса Бонда, за $8,5 млрд, планує щорічно знімати від 12 до 15 фільмів, які будуть виходити в кінотеатрах. Paramount, Walt Disney. і Warner Bros. Discovery планують збільшити виробництво фільмів для кінотеатрів після експериментів із розповсюдженням фільмів лише через потокові сервіси.

Єдиним винятком у цьому поверненні в кінотеатри є Netflix, який хоче, щоб його фільми з’являлися в кінотеатрах і онлайн одночасно або протягом кількох тижнів. Великі мережі кінотеатрів відмовилися від цієї домовленості. Netflix витрачає на оригінальні фільми більше, ніж Amazon або Apple.