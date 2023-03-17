Рейтинг 10 найпопулярніших серіалів Apple TV+. Лідер — «Тед Лассо», третій і останній сезон якого дебютував на сервісі 15 березня

На Apple TV+ вийшов третій і, ймовірно, останній сезон спортивного комедійного серіалу «Тед Лассо», що розповідає історію провінційного тренера, якого запросили працювати в АФК «Річмонд». За даними JustWatch нині шоу лідирує у десятці найпопулярніших оригінальних серіалів Apple TV+ із часткою переглядів 27,1%.

Друге і третє місце — у науково-фантастичного психологічного трилеру «Розрив» та серіалу про боротьбу американської телеведучої з сексуальними домаганнями на роботі «Ранкове шоу» відповідно. Однак продукти мають на 15% і 10% меншу популярність за серіал «Тед Лассо».

Серед десятки лідерів також опинились науково-фантастичні серіали «Фундація», «Сліпота» та «Заради всього людства», кримінальні драми «Чорний птах» та «Захищаючи Джейкоба», шпигунський трилер «Повільні коні»та психологічний горор «Дім з прислугою».

JustWatch — це пошукова система фільмів і ТБ, яка щотижня публікує списки найпопулярніших шоу на всіх потокових сервісах.

Перший сезон шоу «Тед Лассо» вийшов у серпні 2020 року на сервісі Apple TV+, а завдяки успіху у глядачів вже за п’ять днів після прем’єри серіал продовжили на другий сезон (вийшов у липні 2021-го). У третьому й останньому сезоні покажуть історію команд АФК «Річмонд» та «Вест Гем Юнайтед»: одну очолює Тед (Джейсон Судейкіс), а в іншій – посаду помічника тренера обійняв його колишній колега Нейт (Нік Моххамед).

Для сезону відзняли 12 серій, які надалі виходитимуть щотижня. Перша дебютувала 15 березня, на Rotten Tomatoes критики оцінили її у 94% (66 оцінок), а глядачі – у 92% (12 оцінок).

Джейсон Судейкіс, який, окрім головної ролі, взяв на себе зобов’язання виконавчого продюсера, розробив серіал разом із Біллом Лоуренсом, Джо Келлі та Бренданом Хантом. «Тед Лассо» створений на основі однойменного персонажа, зображеного Судейкісом у промо для англійської Прем’єр-ліги від NBC Sport.

До акторського складу серіалу також увійшли Ханна Веддінгем, Джуно Темпл, Джеремі Свіфт, Філ Данстер, Тохіб Джімо, Крісто Фернандес, Кола Бокінні, Біллі Харріс та Джеймс Ленс.

Офіційний трейлер третього сезону серіалу «Тед Лассо»