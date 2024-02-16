Apple готує інструмент штучного інтелекту для кодування в Xcode (та для споживчих застосунків), щоб конкурувати з GitHub Copilot від Microsoft

Apple розширила внутрішнє тестування нових функцій генеративного ШІ для свого програмного забезпечення для кодування Xcode і планує випустити їх для сторонніх розробників цього року.

Також Apple розглядає можливості використання генеративного ШІ в продуктах, орієнтованих на споживача, як-от автоматичне створення плейлистів в Apple Music, слайд-шоу в Keynote або пошукові функції, подібні до чатботів, для пошуку в Spotlight, повідомляє Bloomberg.

Оновлення пошуку може дати змогу користувачам iOS і macOS робити запити природною мовою, як у випадку з ChatGPT, щоб отримувати прогнози погоди або керувати функціями глибоко всередині додатків, передає The Verge.

Кілька місяців тому Apple випустила фреймворк машинного навчання з відкритим вихідним кодом MLX, який полегшує навчання моделей ШІ на кремнієвих чипах Apple, модель ШІ для редагування тексту в зображення MGIE та прототип інструмента для анімації за текстовим описом з ШІ під назвою Keyframer.

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Подібно до GitHub Copilot від Microsoft та CodeWhisperer від Amazon, інструмент програмування, над яким працює Apple, застосовує велику мовну модель для прогнозування та завершення рядків коду, а також потенційного написання коду й тестування.

Заяви генерального директора Apple Тіма Кука про генеративний ШІ були консервативними порівняно з його колегами з Google і Microsoft, але під час дзвінка інвесторам цього місяця він підтвердив, що цього року з’явиться більше функцій генеративного ШІ.

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