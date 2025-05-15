Apple готує iPhone, схожий на концепт Xiaomi — загнутий екран без рамок та вирізу камери

Концепт Xiaomi 2021 року

Згідно з витоками, ювілейний Apple iPhone 19 Pro, який вийде у 2027 році, отримає суттєвий редизайн. ITC.ua писав, що він нагадуватиме перший iPhone, але з’явилися нові деталі.

Південнокорейське видання ETNews проливає більше світла на інноваційний iPhone, посилаючись на джерела у ланцюгу постачання. Повідомляється, що Apple веде переговори з Samsung Display та LG Display щодо майбутніх безрамкових екранів. Йдеться про чотиристоронній вигин дисплея, у якому рамки переміщуються до боків пристрою, завдяки чому спереду телефон має вигляд суцільного екрана.

Це дуже схоже на концепт Xiaomi 2021 року (на обкладинці). Він також не мав кнопок, роз’ємів та вирізу камери — про це говорили й більш давні чутки щодо планів Apple. Екран iPhone 19 Pro, згідно з новими даними, використовуватиме оновлений OLED-чип на технології FinFET, виготовлений за техпроцесом 16 нм, на відміну від 28-нанометрового у сучасних моделей iPhone. Це має призвести до зниження енергоспоживання дисплея. Очікується також, що Apple представить твердотілий акумулятор із повністю кремнієвим катодом, що має значно збільшити термін служби батареї.

Джерело підтверджує, що метою радикальної зміни дизайну є відновлення іміджу Apple iPhone як високотехнологічного пристрою. Це враження тривалий час стагнувало через відсутність помітних змін у смартфоні та впровадження нових технологій іншими виробниками.

В інших сферах, Apple також демонструє повільний технічний прогрес: гарнітура AR Apple Vision Pro не надто популярна, штучний інтелект Apple Intelligence відстає від конкурентів, а плани створити авто зазнали краху (якщо вірити Марку Гурману). Проте справжнім технічним досягненням можна вважати процесори Apple останніх років. Звичайно, слід розуміти, що чутки про фантастичний iPhone дуже ранні, і за два роки може змінитися буквально все.