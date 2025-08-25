Apple позивається до співробітника з прізвищем Ші через передавання секретів годинників Oppo

Apple Watches Series 9 / Depositphotos

Компанія стверджує, що доктор Чен Ші передав технології Apple Watch своєму новому роботодавцю, китайській Guangdong Oppo Mobile Telecommunications.

Згідно з позовом, колишній член команди Apple Watch, котрий працював архітектором сенсорних систем, змовився викрасти конфіденційну інформацію та передати її Oppo, конкуренту Apple на ринку портативних пристроїв. Це сталося через кілька тижнів після того, як Apple подала до суду на пана Ді Лю, колишнього старшого інженера з розробки системних продуктів команди Vision Pro, звинувативши його у крадіжці секретів для Snap. Доктор Ші нібито почав таємно спілкуватися з вищим керівництвом Oppo, ще під час роботи в Apple у квітні.

Відповідач нібито використовував зустрічі з технічною командою для збору секретів Apple Watch та завантажив 63 конфіденційні документи із захищеного сервера компанії лише за кілька днів до того, як звільнився 27 червня. Викрадені документи містили інформацію про чипи Apple, невипущені продукти та функції, а також технічні деталі датчиків ЕКГ та ФПГ. Apple також вказала на доктора Цзіцзіна Цзена, віцепрезидент Oppo з питань охорони здоров’я, з яким спілкувався доктор Ші. Компанія стверджує, що Цзен відповів “добре” та додав емодзі “OK” на наступне повідомлення Ші:

“Я планую розпочати роботу 30 червня. Цього тижня я повідомлю свою команду про свою відставку. Останнім часом я також переглядав різні внутрішні матеріали та проводив багато індивідуальних зустрічей, щоб зібрати якомога більше інформації — поділюся нею з вами всіма пізніше”.

Після вилучення даних Ші намагався замести сліди, про що свідчать його пошукові запити “як стерти дані з MacBook” та “чи може хтось перевірити, чи відкрив я файл на спільному диску?”. Він також видалив теку з викраденими файлами зі свого робочого ноутбука після перенесення її на зовнішній USB-накопичувач. Потім він збрехав колегам, що їде до Китаю, щоб доглядати за своїми літніми батьками. Для порівняння, доктор Лю, колишній інженер Vision Pro, також розповідав, що нібито їде, щоб зосередитися на сім’ї та здоров’ї.

Apple стверджує, що викрила змову завдяки перегляду журналів завантаження файлів та вмісту робочих MacBook та iPhone доктора Ші. Oppo вже офіційно відреагувала на позов щодо шпигунства на користь китайської компанії:

“Нам відомо про нещодавній позов, поданий Apple у Каліфорнії, і ми ретельно розглянули звинувачення у скарзі Apple. Ми не знайшли жодних доказів, що встановлюють будь-який зв’язок між цими звинуваченнями та поведінкою працівника під час його роботи в OPPO. OPPO поважає комерційні таємниці всіх компаній, включаючи Apple, і OPPO не привласнювала комерційні таємниці Apple. OPPO активно співпрацюватиме з судовим процесом, і ми впевнені, що справедливе судове провадження з’ясує факти”.

У позові Apple прагне судової заборони, яка б перешкодила Oppo та Ші використовувати її комерційну таємницю. Також позивач вимагає компенсації фінансових збитків та штрафних санкцій як покарання за ймовірну крадіжку. Apple також вимагає суду присяжних для розгляду справи.

