Новини IT-бізнес 25.08.2025 comment views icon

Apple позивається до співробітника з прізвищем Ші через передавання секретів годинників Oppo

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Apple позивається до співробітника з прізвищем Ші через передавання секретів годинників Oppo
Apple Watches Series 9 / Depositphotos

Компанія стверджує, що доктор Чен Ші передав технології Apple Watch своєму новому роботодавцю, китайській Guangdong Oppo Mobile Telecommunications.

Згідно з позовом, колишній член команди Apple Watch, котрий працював архітектором сенсорних систем, змовився викрасти конфіденційну інформацію та передати її Oppo, конкуренту Apple на ринку портативних пристроїв. Це сталося через кілька тижнів після того, як Apple подала до суду на пана Ді Лю, колишнього старшого інженера з розробки системних продуктів команди Vision Pro, звинувативши його у крадіжці секретів для Snap. Доктор Ші нібито почав таємно спілкуватися з вищим керівництвом Oppo, ще під час роботи в Apple у квітні.

Відповідач нібито використовував зустрічі з технічною командою для збору секретів Apple Watch та завантажив 63 конфіденційні документи із захищеного сервера компанії лише за кілька днів до того, як звільнився 27 червня. Викрадені документи містили інформацію про чипи Apple, невипущені продукти та функції, а також технічні деталі датчиків ЕКГ та ФПГ. Apple також вказала на доктора Цзіцзіна Цзена, віцепрезидент Oppo з питань охорони здоров’я, з яким спілкувався доктор Ші. Компанія стверджує, що Цзен відповів “добре” та додав емодзі “OK” на наступне повідомлення Ші:

“Я планую розпочати роботу 30 червня. Цього тижня я повідомлю свою команду про свою відставку. Останнім часом я також переглядав різні внутрішні матеріали та проводив багато індивідуальних зустрічей, щоб зібрати якомога більше інформації — поділюся нею з вами всіма пізніше”.

Після вилучення даних Ші намагався замести сліди, про що свідчать його пошукові запити “як стерти дані з MacBook” та “чи може хтось перевірити, чи відкрив я файл на спільному диску?”. Він також видалив теку з викраденими файлами зі свого робочого ноутбука після перенесення її на зовнішній USB-накопичувач. Потім він збрехав колегам, що їде до Китаю, щоб доглядати за своїми літніми батьками. Для порівняння, доктор Лю, колишній інженер Vision Pro, також розповідав, що нібито їде, щоб зосередитися на сім’ї та здоров’ї.

Apple стверджує, що викрила змову завдяки перегляду журналів завантаження файлів та вмісту робочих MacBook та iPhone доктора Ші. Oppo вже офіційно відреагувала на позов щодо шпигунства на користь китайської компанії:

“Нам відомо про нещодавній позов, поданий Apple у Каліфорнії, і ми ретельно розглянули звинувачення у скарзі Apple. Ми не знайшли жодних доказів, що встановлюють будь-який зв’язок між цими звинуваченнями та поведінкою працівника під час його роботи в OPPO. OPPO поважає комерційні таємниці всіх компаній, включаючи Apple, і OPPO не привласнювала комерційні таємниці Apple. OPPO активно співпрацюватиме з судовим процесом, і ми впевнені, що справедливе судове провадження з’ясує факти”.

У позові Apple прагне судової заборони, яка б перешкодила Oppo та Ші використовувати її комерційну таємницю. Також позивач вимагає компенсації фінансових збитків та штрафних санкцій як покарання за ймовірну крадіжку. Apple також вимагає суду присяжних для розгляду справи.

Джерела: Neowin, MacRumors

Популярні новини

arrow left
arrow right
Представлені Xiaomi Watch S4 41 мм та Smart Band 10 — флагманські можливості за невелику ціну
Перші кадри Sci-Fi серіалу Pluribus від творця «Пуститися берега». Реліз — 7 листопада на Apple TV+
Блокувальник реклами uBlock Origin Lite вийшов для Safari на iOS і macOS
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 та Watch8 вже в Україні: смартфони коштують від 42 тис. грн, годинники стартують з 15 тис.
Гаджетами на iOS тепер можна керувати подумки
Ціни та всі кольори Google Pixel 10 і Apple iPhone 17 з'явилися у мережі
Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі
Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці
Перший погляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — зйомки офіційно стартували
«Формула-1» і Бред Пітт принесли перший касовий хіт для Apple — $144 млн на старті прокату
Apple MacBook Pro 2026 року позбавиться головної вади екрана, — інсайдер
Apple iPhone 17 Pro отримає 8x зум, ще одну кнопку та професійний застосунок, — інсайдер
Apple iPhone Fold: аналітик JPMorgan повідомив час виходу та ціну
Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Apple отримає виключення: Трамп анонсував 100% мито на ввезення чипів
Китай — новий головний ринок Apple? iPhone випередив місцеві бренди через урядові субсидії, а у США є ризик мит
Зустрічайте iPhone 17 Pro! Підробка вийшла раніше за оригінал
У Steam-грі Chemia виявили шкідливе ПЗ, що крало криптовалюту та дані користувачів
Samsung представила Galaxy Watch8 та Watch8 Classic — найтонший годинник та безель за ціною від 15 тис. грн
Захисне скло Apple iPhone 17 Air розкриває наявність камери в дивному місці
Google представила Pixel Watch 4 із ШІ-тренером та Pixel Buds 2a з ANC
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати