Apple Watch рахує калорії «навмання» — дослідники виявили похибку в 30%, що втричі (!) вище норми

Apple Watch Ultra / Depositphotos

Попри те, що смартгодинники Apple пропонують високоточні вимірювання частоти серцевих скорочень та кількості кроків, з підрахунком калорій вони справляються фактично «навмання».

Останні дослідження Університету Міссісіпі (через MacRumors) виявили, що похибка в оцінці спалених калорій з Apple Watch сягає 27,96% — більш ніж утричі більше допустимої норми. При цьому вона була однаковою для різних моделей (навіть найновіших), всіх користувачів, які брали участь у дослідженнях, і під час різних видів фізичної активності. Для порівняння: похибки у вимірюванні серцевих скорочень та кількості кроків з Apple Watch сягають 4,43% та 8,17% відповідно і перебувають в межах порогу, прийнятного для споживчих фітнес-пристроїв.

Зазначається, що для дослідження команда вивчила 56 попередніх звітів, які оцінювали ефективність Apple Watch у порівнянні з клінічними інструментами золотого стандарту.

Apple не публікує алгоритми, що використовуються у відстеженні показників Apple Watch, однак і не стверджує, що пристрій забезпечує вимірювання витрат енергії клінічного рівня. Компанія послідовно позиціонує пристрій як загальний інструмент для оздоровлення, а не медичний діагностичний пристрій, хоча в останні роки представила кілька розширених функцій для здоров’я, таких як моніторинг температури тіла та виявлення апное сну.

У висновку дослідники зазначають, що не мали на меті дискредитувати виробників чи корисність смартгодинників, а радше дають пораду уточнювати обмеження та інформувати користувачів.

«Ці пристрої чудово підходять для відстеження звичок та підтримки мотивації. Але не сприймайте кожне число як 100% правду, особливо калорії. Уявіть собі це як корисний посібник, а не діагностичний інструмент. Це корисно, але не ідеально», — підсумовує команда.

Нагадаємо, що вже цього понеділка стартує щорічна конференція Apple для розробників, WWDC 2025, де, як очікується, компанія представить зміни у своїх операційних системах iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS та visionOS, спеціальний ігровий застосунок, нові функції AirPods та, ймовірно, Mac Pro з чипом M4 і розумний пристрій для дому.