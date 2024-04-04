Apple розробляє домашнього робота та пристрій з розумним дисплеєм, що рухається — Марк Гурман

Посилаючись на власні джерела в Apple, Марк Гурман з Bloomberg розповідає, що в компанії є команди, які досліджують розвиток персональної робототехніки, яка потенційно може стати одним з наступних пристроїв Apple. Інженери цих команд досліджували мобільного робота, який міг би слідувати за користувачами домівкою та настільний домашній пристрій, який використовує роботизацію для переміщення дисплея.

Хоча зусилля все ще знаходяться на початковій стадії і їхній випуск ще під питанням, Apple прагне знайти нові джерела доходу. У лютому компанія відмовилася від проєкту електромобіля, а гарнітурам змішаної реальності знадобляться роки, щоб приносити великий прибуток.

Завдяки робототехніці Apple може закріпитися в домівках споживачів та отримати вигоду від прогресу штучного інтелекту. Але поки незрозуміло, як конкретно це буде реалізовано. Попри те, що роботизований розумний дисплей набагато далі, ніж мобільний бот, протягом багатьох років його додавали та видаляли з дорожньої карти компанії.

Робототехніку розробляють у відділі апаратної інженерії Apple та групі штучного інтелекту і машинного навчання, якою керує Джон Джаннандреа. Метт Костелло та Браян Лінч, керівники, які зосереджені на продуктах для дому, керують розробкою обладнання. Apple поки не взяла на себе жодних зобов’язань щодо жодного проєкту, а робота все ще на ранній стадії дослідження.

Перед тим, як проєкт електромобіля був скасований, Apple повідомила своїм топменеджерам, що майбутнє компанії обертається навколо трьох сфер: автомобілебудування, дому та змішаної реальності. Але автомобіль не відбувся, а перший продукт змішаної реальності, гарнітуру Vision Pro, вже вийшов. Таким чином, фокус змістився на інші майбутні можливості.

Проєкт настільної робототехніки вперше схвилював вищих керівників Apple кілька років тому. Ідея полягала в тому, щоб дисплей враховував рухи голови людини під час сеансу FaceTime. Він також матиме функції для точної фіксації на одній людині серед натовпу під час відеодзвінка.

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Але компанія була стурбована тим, чи захочуть споживачі заплатити великі гроші за такий пристрій. Також виникли технічні проблеми, пов’язані з балансуванням ваги роботизованого двигуна на компактній підставці. За словами людей, основною перешкодою були розбіжності серед керівників Apple щодо того, чи варто взагалі розробляти цей продукт.

Біля свого кампусу в Купертіно, штат Каліфорнія, Apple має секретний об’єкт, який нагадує внутрішню частину будинку — місце, де можна тестувати майбутні пристрої та технології для дому. Apple вивчає інші ідеї для цього ринку, включаючи новий домашній концентратор із дисплеєм, схожим на iPad.