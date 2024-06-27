Apple розширює підтримку діагностики Self Service Repair на Європу

Apple оголосила, що тепер вона пропонує інструментарій діагностики для Self Service Repair ─ самостійного обслуговування iPhone, Mac та Studio Display ─ в Європі.
Це програмне забезпечення дозволяє клієнтам завершити процес конфігурації системи після самостійного ремонту, перевівши пристрій у режим діагностики та дотримуючись підказок на екрані, без необхідності зв’язуватися з Apple.
Apple каже, що інструментарій діагностики для Self Service Repair зараз доступний у 32 країнах Європи, включаючи Великобританію, Францію, Німеччину, Нідерланди та інші. На превеликий жаль, Україна в цей перелік не входить. Раніше цей інструмент був доступний тільки для технічних спеціалістів Apple Store й авторизованих постачальників послуг Apple. Вперше він став доступним для самообслуговування в США минулого року, а тепер його дія розповсюдилась і на Європу.
Програма Self Service Repair була запущена у квітні 2022 року. Вона надає клієнтам Apple доступ до оригінальних запчастин, інструментів і посібників компанії для здійснення ремонту окремих моделей iPhone, Mac і Studio Display, дозволяючи виконувати деякі ремонти власними руками.
Сервіс самостійного ремонту пристроїв Apple запрацював у Європі (в Україні він поки не доступний)
Джерело: macrumors
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