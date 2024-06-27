Apple розширює підтримку діагностики Self Service Repair на Європу

Apple оголосила, що тепер вона пропонує інструментарій діагностики для Self Service Repair ─ самостійного обслуговування iPhone, Mac та Studio Display ─ в Європі.

Це програмне забезпечення дозволяє клієнтам завершити процес конфігурації системи після самостійного ремонту, перевівши пристрій у режим діагностики та дотримуючись підказок на екрані, без необхідності зв’язуватися з Apple.

Apple каже, що інструментарій діагностики для Self Service Repair зараз доступний у 32 країнах Європи, включаючи Великобританію, Францію, Німеччину, Нідерланди та інші. На превеликий жаль, Україна в цей перелік не входить. Раніше цей інструмент був доступний тільки для технічних спеціалістів Apple Store й авторизованих постачальників послуг Apple. Вперше він став доступним для самообслуговування в США минулого року, а тепер його дія розповсюдилась і на Європу.

Програма Self Service Repair була запущена у квітні 2022 року. Вона надає клієнтам Apple доступ до оригінальних запчастин, інструментів і посібників компанії для здійснення ремонту окремих моделей iPhone, Mac і Studio Display, дозволяючи виконувати деякі ремонти власними руками.

Онлайн-курс "Корпоративні фінанси" від Laba. Дізнайтесь як рахувати unit-економіку та управляти фінансовими ризиками компанії.Навчіться будувати фінмодель та розраховувати інвестиційні показники й боргове навантаження. Детальніше про курс

Джерело: macrumors

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.