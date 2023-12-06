Apple тисне на уряд Індії, щоб той не змусив встановлювати на iPhone (14 і старіше) порт USB-C

Apple заявила урядовим організаціям Індії, що її місцеві виробничі цілі будуть досягнуті, якщо Нью-Делі піде за Європейським Союзом і не вимагатиме, щоб випущені без порта USB-C iPhone (14 і старіше), мали універсальні зарядні порти. Американський технологічний гігант лобіює виняток або відстрочку.

Індія хоче запровадити правило Європейського Союзу, яке вимагатиме від смартфонів мати універсальний зарядний порт USB-C, і веде переговори з виробниками про запровадження цієї вимоги в Індії до червня 2025 року, через шість місяців після кінцевого терміну, встановленого в ЄС. Хоча всі виробники, включаючи Samsung (005930.KS), погодилися з планом Індії, Apple чинить опір, передає Reuters.

Apple багато років пропонувала унікальний (пропрієтарний) порт роз’єму Lightning на своїх iPhone. Однак, за оцінками ЄС, єдиний зарядний пристрій заощадить споживачам близько 271 мільйона доларів, а Індія заявила, що цей крок зменшить кількість електронних відходів і допоможе користувачам.

На закритій зустрічі 28 листопада під головуванням міністерства інформаційних технологій Індії Apple попросила чиновників звільнити існуючі моделі iPhone від правил, попередивши, що в іншому випадку їй буде важко досягти виробничих цілей, встановлених в рамках індійської схеми стимулювання виробництва (PLI).

PLI є ключовим проєктом прем’єр-міністра Нарендри Моді, що пропонує виробникам електроніки в Індії фіскальні стимули для залучення нових інвестицій та збільшення продажів техніки щороку. Він широко використовується постачальниками Apple, такими як Foxconn, для розширення виробництва iPhone в країні.

Дизайн не може змінитися

Індія розглядається як наступний рубіж зростання Apple після Китаю. Відомий аналітик Apple Мінг-Чі Куо (Ming-Chi Kuo) підрахував, що 12-14% виробництва iPhone у 2023 році припадатиме на Індію, а наступного року ця цифра зросте до 25%.

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Щодо частки ринку, то на Apple припадає 6% індійського ринку смартфонів, який стрімко розвивається, порівняно з 2% чотири роки тому. Постачальники Apple розширили свої потужності й виробляють більшість моделей iPhone 12, 13, 14 і 15 в Індії для місцевих продажів та експорту. З них лише iPhone 15 має новий універсальний зарядний порт USB-C. На зустрічі Apple заявила індійським чиновникам, що:

Дизайн попередніх продуктів не може бути змінений.

Споживачі на індійському ринку, які орієнтуються на ціну, воліють купувати старі моделі iPhone, які зазвичай дешевшають з виходом нових моделей, і прагнення Індії запровадити спільний зарядний пристрій для старих моделей може вдарити по цілях Apple, вважає Прабху Рам, керівник групи галузевої розвідки в CyberMedia Research.