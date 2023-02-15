Apple відчуває труднощі з логістикою, якістю виробництва та інфраструктурою в Індії, але в компанії налаштовані оптимістично

Apple зіткнулася з перешкодами на шляху перенесення ланцюжка до Індії. Перебої у Китаї були пов’язані з епідемією COVID та призвели до того, що компанія повідомила про перше зниження квартального виторгу за три з половиною роки. Також на ситуації позначилася політична та економічна напруженість між КНР та США.

Поки в Китаї постачальники та урядовці вживають усіх можливих заходів, щоб місцеві підприємства будь-що отримали контракти на виробництво iPhone, джерело в Apple стверджує, що операції в Індії йдуть не такими темпами, як хочеться компанії.

Розширення виробництва в Індії уповільнюється через труднощі з логістикою, інфраструктурою та умовами праці персоналу. Зокрема, інженери Apple скаржаться на годинник щоденних поїздок на підприємства та назад, а також відсутність швидкого зв’язку. Проте компанія активно веде набір на вакансії, що звідкрилися.

Істотно відстають від необхідних стандарти виробництва. Так, на заводі з виготовлення корпусів у Хосурі, яким керує Tata Group, лише кожен другий компонент, що сходить із виробничої лінії, задовольняє вимоги Foxconn, яка збирає iPhone.

У звіті Apple про прибутки та збитки Індія згадувалася 15 разів, керівництво компанії загалом налаштоване досить оптимістично щодо розвитку там виробництва.

Компанія Tata має амбітні плани стати постачальником Apple з повним спектром послуг, її зусилля користуються активною підтримкою уряду Індії. Також уряд Індії надав китайським постачальникам компонентів Apple попередній дозвіл на створення спільних підприємств з індійськими партнерами – традиційно, відносини між країнами не дуже теплі, до того ж вони є прямими конкурентами.

Попри наявні труднощі, Індія активно збільшує промислове виробництво. За оцінками аналітиків, промисловий експорт із країни має зрости з $418 млрд у 2022 році до більш ніж $1 трлн у 2028 році завдяки політичній підтримці та низьким витратам. Експорт електроніки зростатиме у річному обчисленні до 40%.

Джерело: Yahoo! Finance