Apple відкриває NFC для сторонніх розробників в iOS 18.1

Досі Apple Pay та Apple Wallet мали ексклюзивний доступ до багатьох функцій чипа NFC в iPhone. Але з виходом версії iOS 18.1 ця ситуація зміниться.

З виходом оновлення iOS 18.1, Apple дозволить розробникам пропонувати вбудовані в застосунки NFC-транзакції за допомогою Secure Element. Також в рамках оновлення користувачі зможуть встановити стандартний застосунок для безконтактних платежів, який буде доступний, якщо двічі натиснути на бічну кнопку iPhone. Раніше при подвійному натисканні на цю кнопку Apple дозволяла відображатися лише застосунку Apple Pay.

Завдяки цій зміні розробники зможуть пропонувати безконтактні транзакції в застосунку для широкого спектра сторонніх застосунків, включаючи «платежі в магазинах, ключі від автомобіля, транспорт із замкнутим циклом, корпоративні бейджі, студентські квитки, ключі від дому, ключі від готелю, картки лояльності та винагороди продавця, а також квитки на події». Дотепер доступ NFC для програм сторонніх розробників обмежувався читанням тегів. У пресрелізі Apple також йдеться, що державні ідентифікатори будуть підтримуватися «в майбутньому».

Відповідні API для створення таких застосунків будуть доступні розробникам в Австралії, Бразилії, Канаді, Японії, Новій Зеландії, Великій Британії та США в майбутній бета-версії iOS 18.1 для розробників. Додаткові країни з’являться згодом. Однак розробникам, які хочуть скористатися перевагами API Apple, доведеться «укласти комерційну угоду з Apple, надіслати запит на отримання прав на NFC і SE і сплатити відповідні збори».

Ця зміна сталася після пропозиції Apple відкрити NFC-платежі на iPhone стороннім постачальникам після антимонопольного розслідування Європейської комісії. Минулого місяця Європейська комісія оголосила про обов’язковість зобов’язань Apple.

Джерело: The Verge

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