Apple відтерміновує виплату квітневих бонусів – співробітники, які отримували бонусну винагороду два рази на рік, отримуватимуть її тільки у жовтні

Apple затримує виплату бонусів співробітникам деяких підрозділів та робить зусилля зі скорочення витрат. В умовах інфляції та зниження продажів персонал Apple все ж таки перебуває у більш вигідному становищі, ніж працівники інших технологічних компаній. Виробник iPhone уникнув масових звільнень, але скоротив бюджети, деяких співробітників та призупинив наймання на частину вакансій.

За словами анонімних інсайдерів, зміна політики винагород зменшить частоту преміальних виплат частині співробітників корпорації. Паралельно з цим Apple обмежує наймання нового персоналу та закриває звільнені вакантні робочі місця.

Раніше Apple виплачувала бонуси один чи два рази на рік залежно від підрозділу, це зазвичай відбувалося у квітні та жовтні. Згідно з новим планом, наступного місяця ніхто не отримає бонусних виплат, а всі підрозділи перейдуть на щорічний графік, з виплатами лише у жовтні. Більшість підрозділів Apple вже перейшли на щорічний графік, включаючи відділи розробки програмного забезпечення та послуг, але персоналу, який займається операціями, корпоративною роздрібною торгівлею та ряду інших груп це ще належить зробити.

Співробітники, як і раніше, сподіваються отримати бонуси в повному обсязі, одним платежем замість двох. Однак персонал збентежений – Apple не повідомляла про зміни заздалегідь, що є важливим під час складанні особистого бюджету. Зміна графіка виплат також може спантеличити тих, хто вирішив залишити компанію після квітневих бонусів.

Новий графік виплат бонусів не поширюється на топменеджмент Apple. Премії найвищим співробітникам виплачуються щокварталу.

Також повідомляється, що відділ кадрів Apple став ретельніше стежити за графіком відвідування офісу. Поточна політика компанії вимагає, щоб співробітники працювали в будівлі Apple тричі на тиждень. Деякі співробітники стурбовані тим, що підвищений контроль за відвідуваністю офісу є провісником майбутніх звільнень.

Магазини Apple теж стали ставитися до відвідуваності ретельніше. Деякі працівники магазинів, котрі працюють неповний день, вважають, що їх заохочують до звільнення проханнями працювати більшу кількість годин, ніж було зазначено.

У січні Apple оголосила про зниження виплат за 2023 рік Тіму Куку. Його винагорода впала більш ніж на 40% і становить приблизно $49 млн. Акціонери затвердили бонуси керівників на щорічних зборах Apple минулої п’ятниці.

Джерело: Bloomberg