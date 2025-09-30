Новини Софт 30.09.2025 comment views icon

Apple випустила iOS 26.0.1: важливі виправлення Wi-Fi, Bluetooth, стільникового зв’язку та фото

Apple випустила оновлення мобільної операційної системи iOS 26.0.1 для iPhone. Воно містить низку важливих виправлень помилок та покращень продуктивності.

Чому варто встановити оновлення iOS 26.0.1

Нова версія iOS 26 мала низку проблем, які викликали нарікання серед користувачів — від перебоїв у підключенні до серйозних негараздів у роботі камери. Apple врахувала скарги та випустила виправлення вже через два тижні після публічного релізу iOS 26.

Це перший пакет виправлень, який закриває низку проблем, що з’явилися як у нових, так і в попередніх моделях iPhone. Кожному власнику підтримуваних смартфонів варто встановити оновлення якомога швидше, щоб уникнути несподіваних проблем і мати стабільний досвід користування. Найважливіші зміни iOS 26.0.1 стосуються:

  • Wi-Fi та Bluetooth: на iPhone 17, iPhone Air та iPhone 17 Pro з’єднання могли іноді розриватися.
  • Мобільної мережі: невелика кількість користувачів після переходу на iOS 26 стикнулися з неможливістю підключення до оператора.
  • Камери: під певним освітленням фотографії, зроблені на iPhone 17, iPhone Air та iPhone 17 Pro, могли містити небажані артефакти у вигляді ліній.
  • Застосунків: інколи іконки програм відображалися порожніми після додавання користувацького відтінку.
  • VoiceOver: у деяких користувачів після оновлення до iOS 26 функція могла відключатися.

Як встановити iOS 26.0.1

Щоб оновити iPhone, потрібно відкрити Налаштування > Основні > Оновлення ПЗ і завантажити iOS 26.0.1. Оскільки це не бета-версія, підключати Apple ID до облікового запису розробника не потрібно.

Джерело: wccftech

