Apple випустить iOS 26 замість iOS 19, — Марк Гурман

Найвідоміший інформатор про справи Apple повідомив про намір компанії радикально змінити нумерацію своїх операційних систем, не тільки для iPhone.

Посилаючись на джерела серед «обізнаних людей», Марк Гурман з Bloomberg повідомляє, що наступні операційні системи Apple отримають номер за роком випуску, а не за номером версії. Актуальна iOS 18 поступиться місцем iOS 26, замість iOS 19. Також вийдуть iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 та visionOS 26.

Apple вносить ці зміни, щоб забезпечити узгодженість брендингу та відмовитися від наявної системи, яка може вносити плутанину. Зараз в обігу перебувають операційні системи iOS 18, watchOS 12, macOS 15 та visionOS 2 зрізними номерами — через те, що їхній дебют відбувся не одночасно. При цьому компанія використовуватиме наступний рік, а не поточний, коли з’являється ОС. Хоча наступні операційні системи будуть запущені приблизно у вересні 2025 року, вони отримають у назві число 26.

За словами журналіста, компанія оголосить про зміни на WWDC 2025 9 червня. Також операційні системи отримають уніфіковані зміни користувацького інтерфейсу — це буде «спробою забезпечити більш цілісний досвід, коли люди переходять між пристроями». Новий дизайн Solarium охоплюватиме зокрема tvOS, watchOS та visionOS. У рамках змін Apple планує зробити iPad більш схожим на Mac — потенційно він може стати кориснішим для офісної роботи. Крім того, компанія нібито має намір відкрити свої моделі штучного інтелекту для сторонніх розробників.

Нагадаємо, що й самі пристрої Apple можуть змінитися у найближчі чи роки. За чутками, ювілейний iPhone 2027 року буде подібний до першого апарату. Принаймні, Apple планує щось схоже на концепт Xiaomi з повністю вільним екраном. Також апарат може отримати суттєві зміни начинки, зокрема, камеру на 200 МП. Невдовзі очікується вихід абсолютно нового тонкого iPhone 17 Air.