Apple звільнила віцепрезидента і 22-річного ветерана за грубий коментар про роботу в TikTok — «Я ганяю на машинах, граю у гольф та пещу жінок з великими грудьми»

Віцепрезидента Apple із закупівель Тоні Блевінса звільнено з компанії після того, як він у досить грубій формі висловився про роботу в TikTok. Блогер Деніел Мак опублікував відео, в якому спитав Блевінса, чим він заробляє на життя.

«Я ганяю на машинах, граю у гольф та пещу жінок з великою груддю. Але я беру вихідні та відпустки».

У відео не згадується ім’я Блевінса або посада в Apple, хоча він зазначає, що його робота пропонує «пекельний стоматологічний план».

Формат відео Деніела Мака у TikTok – підходити до людей на розкішних автомобілях та запитувати, чим вони заробляють на життя. У його активі – інтерв’ю президента Джо Байдена у Cadillac Lyriq.

Ролик започаткував внутрішнє розслідування в Apple, в результаті якого Блевінс був усунений з посади голови своєї команди. У звіті йдеться, що відео розлютило деяких співробітників, котрі вважають, що опублікований коментар не відповідає цілям Apple щодо розширення прав та можливостей жінок у компанії.

Відомо, що Apple відносно суворо ставиться до контенту, який оприлюднюють її співробітники. У внутрішньому документі щодо повідомлень у соціальних мережах компанія вказує:

«Ми хочемо, щоб ви були собою, але ви також повинні виявляти повагу в повідомленнях, твітах та інших онлайн-комунікаціях».

Коментуючи ситуацію Bloomberg, Блевінс сказав, що «хотів би скористатися цією можливістю, щоб щиро перепросити перед усіма, хто був ображений моєю помилковою спробою пожартувати». Видання зазначає, що фраза Блевінса була зміненою цитатою з фільму 1981 року «Артур».

Джерело: The Verge