Італійський готель із назвою з Arc Raiders засипали 5-зірковими відгуками

Hotel Stella Montis / Arc Raiders

Італійський готель Stella Montis раптово отримав хвилю ідеальних відгуків у Google із дивними коментарями. Виявилося на нього “напали” не випадкові інтернет-тролі, а гравці Arc Raiders.

Геймери почали масово залишати жартівливі відгуки, ніби готель є частиною ігрового світу. Їхня логіка проста: у грі є мапа з такою самою назвою. Тренд запустив користувач під ніком Bad Wolf, який пожартував, що готель “чудовий”, але “гравці іноді з’являються лише за 10 метрів” від нього. Після цього фанати Arc Raiders перетворили сторінку Stella Montis на місце для локальних мемів.

Напевне, співробітники і потенційні клієнти щиро дивувалися, коли бачили згадки про якихось “ворожих рейдерів”, “заплутані креселення” або “роботизовану охорону”. Дехто описував своє перебування в Stella Montis як “насичений рейд” Arc Raiders, де після сутички біля входу його “врятував менеджер готелю”.

“Мені подобається це місце: купа шухляд із епічним лутом і навіть креслення [пістолета] Венатор, якщо маєш правильну картку‑ключ від готелю”, — жартує у відгуках Plusmate Tomodachi.

Деякі не захотіли зупинитися на відгуках. В описі почали змінювали “лор” Stella Montis. У розділі про особливості готелю з’являлися позначки по типу “високотехнологічний”, маршрут описували як “лабіринт”, а в розділі про їжу радили “брати з собою багато бинтів”. Окремі відгуки взагалі подавали як міні-історії з гри.

“Приїхав пізно ввечері. Одразу стало зрозуміло, що це дружній сервер. Жодних ворожих рейдерів на ресепшені, ніяких підстав у лобі, персонал тримав ідеальну дисципліну. Кімната чиста, укріплена й з чудовим видом на гори. Зовні патрулів Arc не було, хоча ліфт звучав так, ніби запускається елітний загін, тож я залишався насторожі”, — пише MouzMari.

Втім, частина користувачів почала переходити межі. Замість гарних відгуків і спокійних жартів, вони сварилися і залишали низькі оцінки. Дехто скаржився на щурів, “занадто агресивних гостей” і того, що вас можуть обікрасти вночі. Подібні відгуки можуть нашкодити реальному готелю, адже багато людей не знають про ігрові жарти, які виглядають як справжні скарги. Та і звинувачення у порушеннях антисанітарних норм можуть стати причиною перевірок.

Попри це, більшість оцінок залишаються позитивними. Зараз Stella Montis має близько 4,6 балів в Google.

Джерело: PC Gamer, Dexerto