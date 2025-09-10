Arm представила ядра Lumex і графіку Mali G1-Ultra для смартфонів: прискорення ШІ та +40% FPS в іграх

Arm представила нове покоління процесорних ядер для мобільних чипів, а також графічний прискорювач, які стануть основою смартфонів 2025–2026 років. Компанія офіційно оголосила про чотири ядра CPU: Lumex C1-Ultra, Lumex C1-Pro, Lumex C1-Premium і Lumex C1-Nano, а також новий GPU Mali G1-Ultra. Очікується, що першими їх використають MediaTek Dimensity 9500, а згодом і Samsung Exynos 2600. Цього разу Arm повністю змінила схему найменувань, відмовившись від добре знайомих позначень Cortex і Mali.

Серія CPU Arm Lumex

Обчислювальні ядра серії Lumex поділені на чотири категорії. Lumex C1-Ultra є наступником Cortex-X925 і відповідає за максимальну продуктивність. Lumex C1-Premium та C1-Pro приходять на заміну Cortex-A725 і виконують роль “середніх” ядер. Нарешті, Lumex C1-Nano — прямий спадкоємець Cortex-A520, тобто енергоефективних ядер.

Arm продемонструвала референсний дизайн чипа із двома ядрами C1-Ultra та кластером із шести ядер C1-Pro — саме таку конфігурацію може отримати Dimensity 9500.

За словами Arm, ядро C1-Ultra на 25% швидше за Cortex-X925, тоді як C1-Pro забезпечує на 12% вищу енергоефективність порівняно з Cortex-A725 завдяки помітному зростанню показника IPC (кількість інструкцій за такт).

Основними конкурентами нових ядер стануть наступники Apple Everest і Sawtooth у чипах A19/A19 Pro, а також ядра Qualcomm Nuvia, які дебютують у складі Snapdragon 8 Elite 2 / Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Усі чотири ядра базуються на новій архітектурі Arm v9.3. Головним нововведенням стала підтримка інструкцій SME2 (Scalable Matrix Extension). Вони можуть прискорити завдання, пов’язані зі штучним інтелектом, у 5 разів, а енергоефективність таких обчислень зросте у 3 рази.

GPU Arm Mali G1-Ultra

Arm також оновила лінійку GPU, замінивши бренд Immortalis на простіший Ultra. Новий Mali G1-Ultra обіцяє +20% продуктивності в цілому та удвічі швидше трасування променів, що у підсумку дає приріст кадрів на секунду до +40%.

Конкуренція тут значна. З одного боку стоїть графіка Apple, з іншого — Qualcomm Adreno 840 і Samsung Xclipse 950, який може стати першим власним рішенням корейського виробника за останні роки.

Поки що Arm не уточнює дати появи нових рішень, але витоки свідчать, що чекати залишилось недовго.

Джерело: notebookcheck