Портативна консоль ASUS ROG Ally – «вбивця» Steam Deck з кращим екраном, сумісністю з будь-якими іграми для Windows, меншою вагою та шумом

Компанія ASUS не дуже вдало обрала час для анонсу портативної консолі – 1 квітня багато хто сприйняв його як жарт. Однак у компанії підтвердили, що ASUS ROG Ally – реальний ігровий пристрій, який за багатьма параметрами здатний випередити Steam Deck. Консоль працює під Windows 11 та використовує спеціальний процесор AMD.

Ютубер Dave2D розповів, що ROG Ally забезпечена 7” сенсорним екраном зі співвідношенням сторін 16:9, роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 120 Гц. Нагадаємо, екран Steam Deck зі співвідношенням 16:10 має роздільну здатність 800p при 60 Гц. При цьому консоль ASUS тонша і трохи легша за пристрій Valve. Поки не ясно, як кращий екран вплине на час автономної роботи.

Перша портативна ігрова консоль ASUS оснащена гібридним процесором AMD Ryzen, спеціально створеним для цього продукту. ASUS не вказує, який тип процесора у ній використаний, лише нескромно називає його «найшвидшим APU». Відповідно до відео, це 4-нм процесор Zen4 із графікою RDNA 3. Можливо також, що перед нами спеціальний APU AMD Phoenix.

Консоль має спеціальний роз’єм XG, що означає можливість використання потужних зовнішніх відеокарт ASUS для ноутбуків. Останньою випущеною відеокартою XG стала RTX 4090, яка коштує $2000.

Окремої згадки варта система охолодження консолі. Вона оснащена двома вентиляторами, які, за вимірами, створюють шум 20 дБ. Це майже вдвічі менше за 37 дБ у Steam Deck.

— ROG Global (@ASUS_ROG) April 3, 2023