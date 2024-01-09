ASUS ROG Phone 8 ─ ігровий смартфон з SoC Snapdragon 8 Gen 3, AMOLED-дисплеєм 165 Гц та функціями штучного інтелекту

Окрім ігрових ноутбуків ASUS також привезла на виставку CES 2024 нові ігрові смартфони ROG Phone 8 та ROG Phone 8 Pro. В їхній основі лежить мобільна платформа Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфони ASUS ROG Phone 8 та ROG Phone 8 Pro оснащені 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм Samsung E6 із частотою оновлення 165 Гц. В пристроях використовується система охолодження з функцією Rapid-Cooling Conductor, яка відводить тепло безпосередньо від SoC до задньої кришки.

На задній панелі розташувалась система з трьох камер. Вона складається з 50-мегапіксельної основної камери Sony IMX890 з 6-осьовим стабілізатором Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0, 13-мегапіксельної надширококутної камери з лінзами «вільної форми» й 32-мегапіксельної телефотокамери з 3-кратним оптичним масштабуванням і системою оптичної стабілізації зображення.

Ігрову спрямованість смартфонів підкреслює підсвічування Aura RGB Lighting і мінісвітлодіоди Anime Vision. В пристроях реалізовано технологію Dirac Virtuo для навушників, яка забезпечує віртуальний об’ємний звук. Виробник повідомляє про акумулятори місткістю 5500 мА∙год, підтримку бездротового заряджання та захист від пилу та води за стандартом IP68.

Окремо наголошується, що в ASUS ROG Phone 8 та ROG Phone 8 Pro доступні функції на основі штучного інтелекту, зокрема X-Sense 2.0, AI Grabber, семантичний пошук, ШІ-шумозаглушення, фоновий режим та X Capture.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.