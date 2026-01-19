Asus: RTX 5070 Ti і 5060 Ti 16 ГБ залишаються у виробництві

Відеокарта ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 / ASUS

Asus офіційно заперечила інформацію про те, що вона нібито припиняє випуск відеокарт GeForce RTX 5070 Ti та RTX 5060 Ti з 16 ГБ відеопам’яті. Щоправда, це зовсім не гарантує, що ці моделі легко знайти в продажу.

Ситуація виглядає доволі дивно. Минулого тижня Asus повідомила, що планує згорнути виробництво RTX 5070 Ti та RTX 5060 Ti 16 ГБ. Проте згодом компанія публічно відмовилася від цих слів і виступила з окремою заявою на власному сайті.

“Asus продовжить підтримувати GeForce RTX 5070 Ti та RTX 5060 Ti 16 ГБ і тісно співпрацює з партнерами для стабілізації постачань у міру покращення ринкових умов”, — заявили в компанії.

Asus також наголосила, що моделі GeForce RTX 5070 Ti та GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ не зняті з виробництва й не мають статусу кінця життєвого циклу. Asus не планує припиняти продаж цих моделей.

Після цього логічно постало питання: звідки взялася протилежна інформація. Компанія не стала прямо звинувачувати Hardware Unboxed, натомість вказала на власну комунікаційну помилку.

“Ми хочемо прояснити нещодавні повідомлення щодо Asus GeForce RTX 5070 Ti та RTX 5060 Ti 16 ГБ. Деякі медіа могли отримати неповну інформацію від представника PR Asus щодо цих продуктів”, — пояснили в компанії.

Для ентузіастів це радше хороша новина, особливо на тлі повідомлень про те, що Nvidia скорочує постачання відеокарт RTX 5060 Ti та RTX 5070 Ti з 16 ГБ пам’яті. Більший обсяг відеопам’яті важливий не лише для ігор у високих роздільних здатностях, а й для роботи з ШІ-застосунками.

Втім, дефіцит пам’яті нікуди не зник. Asus прямо визнає, що проблеми з доступністю зберігаються.

“Поточні коливання постачань обох продуктів зумовлені насамперед обмеженнями в постачанні пам’яті, які тимчасово вплинули на обсяги виробництва та цикли поповнення складів”, — зазначили в Asus.

За словами компанії, обмежена наявність у деяких регіонах не означає зупинку виробництва чи зняття моделей з продажу.

Уся ця історія почалася після того, як Hardware Unboxed запросила зразки відеокарт для тестування. За даними видання, Asus відповіла, що карт для оглядів недостатньо, що й спровокувало публічну дискусію.

“У підсумку все покаже реальна наявність у магазинах. Поки ми не можемо сказати, яка з заяв Asus відповідає дійсності”, — зазначили в Hardware Unboxed, додавши, що RTX 5070 Ti зараз перебуває під серйозним тиском через дефіцит.

Схожу позицію підтвердила й Nvidia. Компанія заявила, що попит на відеокарти GeForce RTX залишається високим, а постачання пам’яті обмежене. При цьому Nvidia продовжує відвантажувати всі моделі GeForce та працює з постачальниками над максимальним збільшенням доступності пам’яті.

Джерело: pcworld