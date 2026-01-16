Зміни ринку відеокарт: NVIDIA обіцяє постачати всі GPU, джерела кажуть про зменшення на 20%, Asus скорочує моделі Ti

Зображення: Asus

Дефіцит оперативної пам’яті змінює ринок відеокарт. NVIDIA запевняє у збереженні асортименту, але джерела серед виробників кажуть про його скорочення.

Інсайдер MEGAsizeGPU повідомляє в X, що NVIDIA скорочує постачання графічних процесорів партнерам на 15-20%. Допис стверджує, що компанія продовжить постачати GPU разом із пам’яттю, що суперечить попереднім чуткам про перекладання постачання пам’яті на плечі виробників.

Також інсайдер каже, що у 2026 році “нових продуктів не буде”. Неважко припустити, що йдеться про відеокарти Super, можливість та час випуску яких залишаються невизначеними. Раніше йшлося про їхнє відтермінування до другої половини року або повне скасування, але зараз відомо, що вони дійсно мали вийти на CES, але були відкладені на невизначений термін.

NVDA GPU supply to AIC has been cut down 15%-20%. The good news is that Nvidia still bundles a GPU with memory. The bad news is that there will be no new product in 2026. — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) January 15, 2026

VideoCardz, посилаючись на Hardware Unboxed, повідомляє про скорочення асортименту відеокарт Asus RTX 5070 Ti та RTX 5060 Ti 16 ГБ. Видання стверджує, що на CES 2026 його представники дізналися, що “термін служби RTX 5070 Ti фактично завершився”. Через припинення постачання відеокарти, котрі зараз є на ринку, залишаються останніми. Компанія нібито підтвердила, що не планує відновлювати виробництво цієї моделі. Роздрібні продавціпротягом тижнів не можуть знайти відеокарти RTX 5070 Ti, їхня ціна зростає.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Через це RTX 5060 Ti 16 ГБ залишається основною новою моделлю з таким обсягом пам’яті, але зараз і вона у дефіциті. Як ITC.ua повідомляв раніше, NVIDIA концентруватиметься на моделях з 8 ГБ, зокрема RTX 5060 та 5060 Ti. У відповідь на матеріал Hardware LUXX з цього питання, NVIDIA опублікувала коротку заяву, в якій запевняє, що продовжить постачання усіх GPU.

“Попит на відеокарти GeForce RTX високий, а пропозиція пам’яті обмежена. Ми продовжуємо постачати всі моделі GeForce та тісно співпрацюємо з нашими постачальниками, щоб максимізувати доступність пам’яті”, — заявляє NVIDIA.

Однак повідомлення нічого не каже про кількість чипів, котрі отримають виробники. Також можливо, що деяких з них все ж відправлять менше, ніж інших — з огляду на кількість пам’яті, потрібну для виробництва відеокарт.