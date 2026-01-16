Новини IT-бізнес 16.01.2026 comment views icon

Зміни ринку відеокарт: NVIDIA обіцяє постачати всі GPU, джерела кажуть про зменшення на 20%, Asus скорочує моделі Ti

Андрій Русанов

Зміни ринку відеокарт: NVIDIA обіцяє постачати всі GPU, джерела кажуть про зменшення на 20%, Asus скорочує моделі Ti
Дефіцит оперативної пам’яті змінює ринок відеокарт. NVIDIA запевняє у збереженні асортименту, але джерела серед виробників кажуть про його скорочення.

Інсайдер MEGAsizeGPU повідомляє в X, що NVIDIA скорочує постачання графічних процесорів партнерам на 15-20%. Допис стверджує, що компанія продовжить постачати GPU разом із пам’яттю, що суперечить попереднім чуткам про перекладання постачання пам’яті на плечі виробників.

Також інсайдер каже, що у 2026 році “нових продуктів не буде”. Неважко припустити, що йдеться про відеокарти Super, можливість та час випуску яких залишаються невизначеними. Раніше йшлося про їхнє відтермінування до другої половини року або повне скасування, але зараз відомо, що вони дійсно мали вийти на CES, але були відкладені на невизначений термін.

VideoCardz, посилаючись на Hardware Unboxed, повідомляє про скорочення асортименту відеокарт Asus RTX 5070 Ti та RTX 5060 Ti 16 ГБ. Видання стверджує, що на CES 2026 його представники дізналися, що “термін служби RTX 5070 Ti фактично завершився”. Через припинення постачання відеокарти, котрі зараз є на ринку, залишаються останніми. Компанія нібито підтвердила, що не планує відновлювати виробництво цієї моделі. Роздрібні продавціпротягом тижнів не можуть знайти відеокарти RTX 5070 Ti, їхня ціна зростає.

Через це RTX 5060 Ti 16 ГБ залишається основною новою моделлю з таким обсягом пам’яті, але зараз і вона у дефіциті. Як ITC.ua повідомляв раніше, NVIDIA концентруватиметься на моделях з 8 ГБ, зокрема RTX 5060 та 5060 Ti. У відповідь на матеріал Hardware LUXX з цього питання, NVIDIA опублікувала коротку заяву, в якій запевняє, що продовжить постачання усіх GPU.

Прогрес навпаки: NVIDIA “подивиться” на відродження старих відеокарт, AMD “активно працює” над поверненням Zen 3

Як у 2026-му оцінювати рішення з кіберзахисту: практичні поради для бізнесів
Планувальник задач із календарем: як візуальне планування підвищує ефективність команди

“Попит на відеокарти GeForce RTX високий, а пропозиція пам’яті обмежена. Ми продовжуємо постачати всі моделі GeForce та тісно співпрацюємо з нашими постачальниками, щоб максимізувати доступність пам’яті”, — заявляє NVIDIA.

Однак повідомлення нічого не каже про кількість чипів, котрі отримають виробники. Також можливо, що деяких з них все ж відправлять менше, ніж інших — з огляду на кількість пам’яті, потрібну для виробництва відеокарт.

