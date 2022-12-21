«Аватар: Шлях води» “зламав” проектори в Японії – кінотеатри виявилися не готовими до 48 кадрів на секунду та змушені були повернути глядачам гроші

Попри те, що «Аватар: Шлях води» став наймасовішим кінорелізом у Японії за весь час, йому не вдалося посісти перше місце минулими вихідними – національний рейтинг очолило аніме про баскетбол під назвою «Перший слем-данк». Крім того, кілька кінотеатрів у країні повідомили про технічні проблеми, а один був змушений знизити частоту кадрів у фільмі з 48 кадрів на секунду до традиційних 24 кадрів.

При цьому багатьом глядачам відмовили в інших показах та повернули гроші. Низка мереж кінотеатрів, які, на думку фанатів, мають проблеми, у тому числі United Cinemas Co., Toho Col та Tokyu Corp., відмовилися коментувати проблему.

Небагато кінотеатрів підтримують відтворення з високою частотою кадрів (HFR) 48 кадрів на секунду, оскільки для цього потрібні нові проєктори або оновлення для наявних. Зазвичай кінотеатри знають, які формати можуть відтворювати та враховують це при плануванні прокату. Але HFR у фільмах використовувався так мало, що не було зрозуміло, де можуть виникнути проблеми.

“Аватар: Шлях води” доступний у декількох форматах, включаючи 2D 48 к/с, 3D 48 к/с та звичайні 24 к/с. Якщо ви бачите версію зі швидкістю 48 к/с, вона використовує технологію HFR тільки для екшн-сцен, тоді як діалоги та повільніші сцени знижують частоту до 24 к/с (шляхом дублювання кадрів).

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Іншими відомим фільмом із використанням HFR був «Гобіт» Пітера Джексона. Багато глядачів не оцінили ефект – фільм із високою частотою створював враження телепостановки. Думки з цього приводу сильно розділилися у 2012 році та пізніше. Схожий ефект можуть викликати технології згладжування сцен з рухом у деяких телевізорах. Як видно, багато кінотеатрів навіть у найбільш технічно розвинених країнах до такого технологічного нововведення також виявилися не готовими.

Джерело: Engadget