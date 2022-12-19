За перший вікенд «Аватар: Шлях води» зібрав $435 млн – менше, ніж «Людина-павук: Нема шляху додому» ($600 млн) та другий «Доктор Стрендж» ($442 млн)

За перший вікенд прокату «Аватар: Шлях води» зібрав $134 млн у США та $435 млн у всьому світі. Фільм став третьою у світі прем’єрою зі зборів на вихідних за час пандемії COVID-19 – він поступається лише картинам «Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля» з $442 млн і «Людина-павук: немає шляху додому» з $600 млн. Усередині США «Аватар: Шлях води» разом із «Бетменом» став п’ятою прем’єрою 2022 року за величиною зборів.

Фільми Кемерона зазвичай починають заробляти трохи повільніше, а потім продовжують нарощувати збори протягом наступних тижнів. «Аватар» 2009 року стартував лише з $77 млн ​​у домашньому прокаті, а потім заробив $760 млн у Північній Америці та $2,92 млрд у всьому світі, ставши найкасовішим фільмом усіх часів. Він утримував перше місце сім тижнів поспіль.

Сіквелу, котрий поки що заробив на міжнародному ринку $301 млн, буде нелегко досягти каси оригінального фільму. Картину не буде показано у росії, де перший фільм зібрав $116 млн. Китай також є величезним ринком та зіграв важливу роль в успіху оригіналу, але сіквел не виправдав очікувань, принісши у перші вихідні лише $57,1 млн.

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Ситуація зі зборами другого «Аватара» у Китаї посилюється вируючим сплеском епідемії COVID-19, жорсткими каратнтинними заходами, що вживає влада та небажанням самих мешканців країни відвідувати людні місця. Не зрозуміло, чи зможе фільм збільшити збори у наступні дні прокату, якщо ситуація якимось чином не зміниться. Франшиза добре сприймається китайськими глядачами, другий фільм не став винятком, але їхня поведінка диктується навколишніми обставинами. У фільму високі соціальні бали: 9,3 на Maoyan, 9,2 у додатку Alibaba для продажу квитків Tao Piao Piao та 8,2 на кіносайті Douban.

У п’ятницю основний китайський додаток для продажу квитків Maoyan прогнозував, що «Аватар 2» заробить $360 млн. У прогнозистів були вагомі підстави бути оптимістичними: незадовго до п’ятниці «Шлях води» перевищив передпродажну суму, досягнуту китайським блокбастером «Битва на озері Чанджин», що заробив понад $100 млн на старті і зрештою зібрав $626 млн. Але до неділі повний прогноз Maoyan був скорочений до $143 млн, що свідчить про те, наскільки ненадійними стали звичайні показники на тлі невизначеності з COVID.

62% усіх, хто купив квитки на «Аватар: Шлях води», пішли дивитися фільм у преміальних форматах – тільки в IMAX фільм зібрав $48,8 млн. Цього було достатньо, щоб зробити прем’єру другим за величиною вікендом IMAX за всю історію.

«Аватар: Шлях води» матиме цікаву динаміку найближчими тижнями: стане ясно, наскільки збори перевищать виробничий бюджет у $350 млн та рекламні витрати. За словами Кемерона, щоб заробити достатньо, фільм має бути третім чи четвертим найкасовішим фільмом усіх часів.

“Чорна пантера: Ваканда назавжди” посіла друге місце після того, як протягом п’яти тижнів перебувала у топі касових зборів. Наразі вони досягли $418 млн у Північній Америці та $786,5 мільйонів доларів у всьому світі. «Жорстока ніч» посіла третє місце з $5 млн, «Дивний світ» – $2,2 млн, а «Меню» – замикає п’ятірку найкращих із $1,7 млн.

Джерело: IGN