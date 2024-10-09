Авіакомпанія з Австралії ввімкнула пасажирам фільм з «40-хвилинним показом геніталій» — кажуть, то помилка в системі

Рейс авіакомпанії Qantas, який прямував із Сіднея до Японії, стикнувся з технічними проблемами — усім пасажирам під час польоту раптово почали транслювати один і той самий фільм. Все б нічого, але стрічка мала рейтинг R і показувала «відео сексуального характеру», тоді як пасажири не мали змоги вимкнути екрани.

Як зазначає The Guardian, йдеться про фільм «Татко» 2023 року з Дакотою Джонсон в головній ролі. За сюжетом її персонажка їде у таксі й розказує водію (Шон Пенн) про свої сексуальні пригоди. Фільму перед прем’єрою присвоїли рейтинг R за вміст «матеріалів сексуального характеру» та «короткочасну наготу», натомість один з пасажирів зазначив, що він виглядав як «40-хвилинний показ цицьок та геніталій».

«Бідні діти та їхні батьки, ви б чули це важке дихання по всьому літаку», — додав він.

В авіакомпанії зазначили, що стався збій індивідуального вибору фільмів у системі, яка зрештою обрала «Татко», як єдиний варіант для всіх.