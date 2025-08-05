Новини IT-бізнес 05.08.2025 comment views icon

Австралійська IT-компанія звільнила 150 працівників заздалегідь записаним відео

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Австралійська IT-компанія звільнила 150 працівників заздалегідь записаним відео
Бос Atlassian оголошує про звільнення на відео / CyberDaily

Розробник програмного забезпечення Atlassian з Австралії звільнив 150 працівників, використовуючи заздалегідь записане відео.

Наприкінці липня гендиректор Atlassian Майк Кеннон-Брукс розіслав персоналу відео під назвою “Реструктуризація команди CSS: складне рішення для нашого майбутнього”, де йшлося про скорочення команди на 150 осіб. Поіменно працівників не називали, але з інтригою уточнили, що тим, кого звільнення торкнеться, надійде електронний лист на пошту через 15 хвилин.

Так і сталося, хоча очікування певно було болісним для кожного, хто переглянув відео. Звільненим працівникам негайно заблокували ноутбуки та обіцяли компенсувати зарплату за шість місяців наперед. Місцеві ЗМІ уточнюють, що першочергово скорочення торкнулися співробітників з європейських підрозділів компанії.

Atlassian завжди позиціонувала себе як “відкрита і прозора компанія”, але використання відео для звільнення цьому суперечить. Щобільше, скорочення збіглися з впровадженням штучного інтелекту в роботу компанії, початково на заміну служби підтримки.

Раніше колишній співгенеральний директор і співзасновник Atlassian Скотт Фаркуар заявив, що австралійці повинні щодня використовувати штучний інтелект.

“Штучний інтелект змінить Австралію”, — сказав Фаркуар ABC. “Кожна людина повинна використовувати ШІ щодня для якомога більшої кількості речей. Як і будь-яка нова технологія, спочатку вона буде незручною, але кожен бізнесмен, кожен бізнес-лідер, кожен урядовець і кожен бюрократ повинні її використовувати”.

Сам Фаркуар відійшов від роботи в Atlassian у вересні 2024 року. Персонал вважає, що він був би “м’якішим” в оголошенні про звільнення, або принаймні обійшовся б без відео в записі.

“Кеннон-Брукс — найхолодніша людина в цьому дуеті”, — каже один з працівників, який переглянув відео. “Фаркуар був більш приязним”.

Фаркуар, коментуючи звільнення, пояснив його тим, що принаймні команда з підтримки клієнтів вже не була потрібна “в такій великій кількості”.

Раніше ми розповідали про те, як IBM скоротила 8000 працівників на користь ШІ, а за рік — найняла ще більше, а також про айтішника Microsoft з 25-річним стажем, якого звільнили за рішенням ШІ-алгоритму в його день народження. 

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Джерело: CyberDaily

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