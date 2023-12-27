Автономні автомобілі можуть допустити на дороги Великої Британії до 2026 року, — міністр

Автономні (самокеровані) автомобілі можуть з’явитися на деяких британських дорогах до 2026 року, заявив міністр транспорту Марк Харпер.

Наразі автомобілі з технологією повного автономного водіння не дозволені на дорогах Британії, але урядове законодавство про автоматичні транспортні засоби (AV) проходить через парламент, а це означає, що правова база для них повинна бути створена до кінця 2024 року, передає Reuters.

Ймовірно, вже до 2026 року люди почнуть бачити деякі елементи щодо автомобілів, які мають здатність до повноцінно самостійного водіння. Це буде поступово… тому будуть компанії, які розгортатимуть її для використання в певних місцях. — Марк Харпер.

Критики технології, яка була випробувана в США, кажуть, що автомобілі можуть спричинити аварії, а в Каліфорнії регулятори наказали підрозділу безпілотних автомобілів General Motors Cruise прибрати свої машини з доріг штату після нещасного випадку в жовтні.

Згідно із законом, оголошеним у листопаді, Британія планує, що виробники, а не власники безпілотних автомобілів, нестимуть юридичну відповідальність за будь-які аварії, і уряд заявив, що законопроєкт захистить користувачів і сприятиме безпеці в аудіоіндустрії.