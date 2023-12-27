Новини Авто 27.12.2023 о 13:40 comment views icon

BYD отримав умовну ліцензію на тестування автономного водіння (L3) на швидкісних дорогах

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Юрій Орос

Автор новин

BYD отримав умовну ліцензію на тестування автономного водіння (L3) на швидкісних дорогах

Китайський гігант з виробництва електромобілів BYD заявив про те, що отримав умовну ліцензію на автономне водіння рівня 3 (L3) на швидкісних дорогах. BYD отримала першу таку ліцензію в Китаї в липні, йдеться в офіційному акаунті у Weibo, передає Reuters.

Раніше в грудні BMW Group заявила, що отримала ліцензію на випробування автономного водіння рівня L3 на швидкісних дорогах у Шанхаї, а Mercedes Benz проводитиме L3-випробування на визначених автомагістралях у Пекіні.

IM Motors, бренд електромобілів державного китайського автовиробника SAIC Motor також подав заявку до міністерства промисловості Китаю на отримання дозволу на випуск автомобілів з рівнем автономності L3.

Китайська BYD побудує в Угорщині новий завод з виробництва електромобілів

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