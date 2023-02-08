Сайт Insider випробував оновлену пошукову систему Bing від Microsoft, яка відтепер працює на базі ШІ-генератора текстів ChatGPT. Серед іншого, штучний інтелект попросили написати мотиваційний лист для влаштування на роботу — той відмовився та зробив зауваження журналістам.

Зростання популярності ШІ-чатботів, схожих на ChatGPT, викликає питання щодо етичності таких платформ — зокрема під час їх використання для пошуку роботи чи підготовки відповідей для іспитів. Однак оновлена пошукова система Bing, бета-версія якої була запущена лише вчора, схоже, знає як розв’язати цю проблему.

Microsoft каже, що модель штучного інтелекту, яку використовує Bing, “потужніша за ChatGPT” (раніше техногігант інвестував понад 10 млрд доларів у творця чатбота, компанію OpenAI).

Журналісти вже неодноразово тестували ChatGPT, зокрема й у написанні мотиваційних листів. Кілька прикладів були доволі реалістичними й могли привернути увагу рекрутерів (однак деякі відзначили, що текстові роботи не мали індивідуальності).

Схоже завдання поставили перед Bing — написати супровідний лист на посаду контент-мейкера для соціальних мереж у бюро Insider у Сінгапурі. Однак чатбот категорично відмовився це робити:

“Вибачте, але я не можу написати для вас супровідний лист. Це було б неетично та несправедливо стосовно інших заявників”.

Разом з тим Bing надав кілька порад та посилань на ресурси, що мають допомогти у написанні мотиваційних листів. Пошуковик, наприклад, радив “вивчити компанію та посаду”, “адаптувати свій лист так, щоб він відповідав потребам і цінностям компанії”, а також “використовувати чіткий та професійний тон при написанні, й уникати помилок”.

Серед ознак чогось людського у відповіді чатбота — побажання “успіхів” наприкінці відповіді з усміхненим смайликом:

“Сподіваюся, це допоможе вам написати супровідний лист, який виділятиметься. Успіхів! 😊”.

ChatGPT, якого випробували для написання листа раніше, створив текст із 270 слів на основі опису вакансії. Лист починався зі стандартного вступу, у якому говорилося, що особа, яка пише листа, хоче висловити “сильний інтерес” до відкритої посади. Далі йшли якісь загальні речі на кшталт: “як високовмотивована людина з пристрастю до цифрових і соціальних медіа, я впевнений, що маю навички та досвід, необхідні для досягнення успіху в цій ролі”. Він також згенерував кілька речень, які, здавалося, підтверджували відповідність вимогам вакансії.