Байопік про Майкла Джексона: головну роль у фільмі Антуана Фукуа зіграє 26-річний племінник співака (фото)

У байопіку Антуана Фукуа, яка описує злет та падіння музичної кар’єри й особистого життя Майкла Джексона — попзірку зіграє його племінник, 26-річний Джафар Джексон.

Джафар — син Джермейна Джексона, учасника культової групи Jackson 5.

“Неймовірно захопливо дивитися, як Джафар втілює образ Майкла. Він має природну здатність наслідувати співака та створює чудову хімію перед камерою”, — коментує режисер фільму Антуан Фукуа.

Спродюсує проєкт — Грем Кінг, а сценарій напише триразовий номінант на премію “Оскар” Джон Логан. Кінг, який раніше працював над “Богемською рапсодією” — біографічним фільмом про гурт “Queen” із Рамі Малеком, також у захваті від вибору виконавця головної ролі.

“Я зустрів Джафара понад два роки тому і був вражений тим, як він органічно втілює дух і особистість Майкла. Це було щось настільки потужне, що навіть після всесвітнього кастингу стало ясно, що він єдина людина, яка може взяти на себе цю роль”, — сказав Кінг.

Враховуючи те, що знімання проходитимуть у маєтку Джексонів, а Джафар має зовнішню схожість із Майклом — кінцевий варіант може виглядати доволі реалістично. Племінник Джексона також сам співає та пише пісні.

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Мати Майкла Джексона Кетрін також привітала такий вибір виконавця головної ролі:

“Джафар – втілення мого сина. Я рада бачити, що він продовжує спадщину Джексонів як артист”.

У фільмі покажуть головні моменти з музичного та особистого життя Майкла Джексона, а також не оминуть суперечливі події, такі як звинувачення у педофілії та смерть у 2009 році через зупинку серця, викликану вживанням коктейлю із седативних засобів.

Виробництво фільму розпочнеться пізніше цього року, але в Instagram-акаунті режисера вже можна поглянути на Джафара в образі його легендарного дядька.

Джерело: Collider, Deadline