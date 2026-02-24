banner
Новини Ігри 24.02.2026 comment views icon

Baldur's Gate 3 завадила Ілону Маску запустили "новий" Grok

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Baldur's Gate 3 завадила Ілону Маску запустили "новий" Grok
Baldur's Gate 3

Ілона Маска змусили на кілька днів відкласти запуск нової моделі чатбота проблеми Grok з відповідями про Baldur’s Gate 3. За даними розслідування Business Insider, він був незадоволений тим, як бот аналізував деталі RPG, і вимагав виправити це перед релізом.


За словами джерел, висококваліфікованих інженерів відкликали з інших проєктів через неточні відповіді про Baldur’s Gate 3. Вони мали відволіктися від поточної роботи, щоб покращити відповіді про гру перед запуском нової моделі.

Така поведінка вписується в загальний підхід Маска до розвитку Grok. За словами колишніх співробітників, робота в xAI часто нагадувала постійні “пожежні навчання”: коли з’являлася проблема, команди переводили в так звані “бойові кімнати” і тримали там, поки її не вирішать. Наприкінці 2025 року, як стверджують три джерела, одночасно працювали щонайменше п’ять таких кімнат.

Baldur's Gate 3 завадила Ілону Маску запустили "новий" Grok
Аватар Grok

Одна з них була присвячена не Baldur’s Gate, а навчанню Grok грати в League of Legends — одну з улюблених ігор Маска. Тобто акцент робили не лише на текстових відповідях, а й на тому, щоб ШІ міг розбиратися в іграх на практиці.

У розслідуванні також згадують, що одержимість відеоіграми не була разовим випадком. Маск системно втручався в роботу команд і особисто контролював, як бот розуміє ігрові механіки, лор і деталі популярних проєктів. Через невеликий розмір xAI будь-яка така задача перетворювалась на кризовий режим для кількох команд одразу. При цьому минулого року після приходу боса-студента в академічній відпустці з компанії пішло 500 осіб.


Джерело: Kotaku, PC Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
Геймер, який вбив колишню, плакав у суді через пропуск GTA 6 у в'язниці
Пентагон використав ШІ Claude для захоплення президента Венесуели
Продажі Tesla падають другий рік поспіль, BYD — світовий лідер ринку електромобілів
У Steam стартував Фестиваль детективів — Disco Elysium, Sherlock Holmes та інші зі знижками до 90%
Конкурент Google: вийшов новий ChatGPT Translate з підтримкою понад 50 мов
В PS Plus додали безплатне 2-годинне демо Clair Obscur: Expedition 33
Ми вже бачили Fallout 5? Актор Гуля розповів, чи є події серіалу Amazon майбутньою грою Bethesda
Понад 50% геймерів PS5 закинули ремастер Oblivion після 15 годин гри
Патч 1.9 для S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть бінокль та подовжений цикл дня-ночі: тест стартує в березні
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири
В Steam стартував фестиваль “Гравець проти гравця”: Mortal Combat, Rust та інші ігри зі знижками до 80%
В ARC Raiders зникла українська локалізація: студія каже, що її додали помилково
ШІ-параноя змусила розробника оновити персонажів у грі, щоб більше нагадували людську роботу
Google Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладу
Epic Games Store віддає екшн-горор від автора оригінальної Dead Space
Дочекались: Far Cry 3 додає підтримку 60 FPS на консолях з 21 січня
Норвезький магазин електроніки дарує GTA 6 тим, хто народить дитину в день виходу гри
Бумер-шутер FPS Quest перетворює частоту кадрів на ресурс здоров'я, кожен пропущений удар — мінус продуктивність
Леон Кеннеді в Resident Evil Requiem став "гарячим" завдяки співробітницям Capcom: “Перевіряли найменші зморшки”
ASUS та GoPro створили ProArt PX13 — захищений ШІ-ноутбук для творців контенту
Корея запустила урядову "Гру в кальмара" для розробників ШІ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати