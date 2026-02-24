Baldur's Gate 3 завадила Ілону Маску запустили "новий" Grok

Baldur's Gate 3

Ілона Маска змусили на кілька днів відкласти запуск нової моделі чатбота проблеми Grok з відповідями про Baldur’s Gate 3. За даними розслідування Business Insider, він був незадоволений тим, як бот аналізував деталі RPG, і вимагав виправити це перед релізом.





За словами джерел, висококваліфікованих інженерів відкликали з інших проєктів через неточні відповіді про Baldur’s Gate 3. Вони мали відволіктися від поточної роботи, щоб покращити відповіді про гру перед запуском нової моделі.

Така поведінка вписується в загальний підхід Маска до розвитку Grok. За словами колишніх співробітників, робота в xAI часто нагадувала постійні “пожежні навчання”: коли з’являлася проблема, команди переводили в так звані “бойові кімнати” і тримали там, поки її не вирішать. Наприкінці 2025 року, як стверджують три джерела, одночасно працювали щонайменше п’ять таких кімнат.

Одна з них була присвячена не Baldur’s Gate, а навчанню Grok грати в League of Legends — одну з улюблених ігор Маска. Тобто акцент робили не лише на текстових відповідях, а й на тому, щоб ШІ міг розбиратися в іграх на практиці.

У розслідуванні також згадують, що одержимість відеоіграми не була разовим випадком. Маск системно втручався в роботу команд і особисто контролював, як бот розуміє ігрові механіки, лор і деталі популярних проєктів. Через невеликий розмір xAI будь-яка така задача перетворювалась на кризовий режим для кількох команд одразу. При цьому минулого року після приходу боса-студента в академічній відпустці з компанії пішло 500 осіб.





Джерело: Kotaku, PC Gamer