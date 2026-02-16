Tesla запускає розумного асистента Grok для авто в Європі

Інтер'єр Tesla Model 3

Tesla розпочала розгортання чатбота xAI Grok у своїх електромобілях у Європі. На першому етапі функція стане доступною у Великій Британії, Ірландії, Німеччині, Швейцарії, Австрії, Італії, Франції, Португалії та Іспанії. Згодом список ринків розширять.





Grok дозволяє водіям ставити запитання природною мовою з використанням актуальної інформації в реальному часі та взаємодіяти з системою без допомоги рук під час руху. За даними Tesla, Grok також може ініціювати навігаційні команди: шукати пункти призначення, знаходити цікаві місця та коригувати маршрут без дотику до сенсорного дисплея.

Система підтримує різні “особистості” — від “Оповідача” до “Неадекватного”. Активувати Grok можна через App Launcher або натиснувши й утримуючи кнопку мікрофона на кермі.

Наразі Grok працює лише на моделях Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla Model X, Tesla Model Y та Tesla Cybertruck, оснащених інформаційно-розважальною системою з процесором AMD. Автомобіль має працювати на програмному забезпеченні версії 2025.26 або новішій. Підтримка навігаційних команд через Grok вимагає версії 2025.44.25 або новішої.





Для використання функції необхідна підписка Premium Connectivity або стабільне з’єднання Wi-Fi. При цьому Tesla уточнює, що Grok поки що не замінює стандартні голосові команди для керування кліматом чи медіасистемою.

Компанія заявляє, що xAI обробляє взаємодії з Grok у безпечному режимі, і вони не прив’язуються до конкретних водіїв чи автомобілів. Окремий акаунт або підписка Grok для активації наразі не потрібні.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: teslarati