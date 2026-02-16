tradfi
Новини Авто 16.02.2026 comment views icon

Tesla запускає розумного асистента Grok для авто в Європі

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Tesla запускає розумного асистента Grok для авто в Європі
Інтер'єр Tesla Model 3

Tesla розпочала розгортання чатбота xAI Grok у своїх електромобілях у Європі. На першому етапі функція стане доступною у Великій Британії, Ірландії, Німеччині, Швейцарії, Австрії, Італії, Франції, Португалії та Іспанії. Згодом список ринків розширять.


Grok дозволяє водіям ставити запитання природною мовою з використанням актуальної інформації в реальному часі та взаємодіяти з системою без допомоги рук під час руху. За даними Tesla, Grok також може ініціювати навігаційні команди: шукати пункти призначення, знаходити цікаві місця та коригувати маршрут без дотику до сенсорного дисплея.

Система підтримує різні “особистості” — від “Оповідача” до “Неадекватного”. Активувати Grok можна через App Launcher або натиснувши й утримуючи кнопку мікрофона на кермі.

Наразі Grok працює лише на моделях Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla Model X, Tesla Model Y та Tesla Cybertruck, оснащених інформаційно-розважальною системою з процесором AMD. Автомобіль має працювати на програмному забезпеченні версії 2025.26 або новішій. Підтримка навігаційних команд через Grok вимагає версії 2025.44.25 або новішої.


Для використання функції необхідна підписка Premium Connectivity або стабільне з’єднання Wi-Fi. При цьому Tesla уточнює, що Grok поки що не замінює стандартні голосові команди для керування кліматом чи медіасистемою.

Компанія заявляє, що xAI обробляє взаємодії з Grok у безпечному режимі, і вони не прив’язуються до конкретних водіїв чи автомобілів. Окремий акаунт або підписка Grok для активації наразі не потрібні.

XAI тихо запустила Grok 4.1: нова модель стала точнішою та “емоційнішою”

Спецпроєкти
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам

Джерело: teslarati

Популярні новини

arrow left
arrow right
Лише 12% керівників компаній бачать прибуток від ШІ, — опитування
Xiaomi оновила електроседан SU7: до 902 км ходу, зарядка 670 км за 15 хвилин
Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
Навала Чучхе: Amazon заблокував 1800 шукачів роботи з КНДР
ШІ вперше заплатив людині: американець заробив $100 завдяки сервісу Rent a Human
Попри заяви Маска, Tesla контролює "безконтрольні" Robotaxi
ШІ-бульбашка здувається: Dell відмовляється від AI-маркетингу ноутбуків
ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку
Tesla вводить абонплату за раніше безплатні функції
ШІ Claude за 74 хвилини створив веб-стартап із прибутком в $1000/місяць
Google представила новий ШІ для перекладу: 3 моделі, підтримка 55 мов і запуск на смартфоні
Ілон Маск знову перебільшив: ЦОД xAI Colossus 2 навіть близько не досяг 1 ГВт, за даними супутника
Нова модель ChatGPT використовує Grokipedia Ілона Маска як джерело
Програма Winslop для очищення Windows 11 базується на відкритому скрипті Remove Windows AI та пропонує більше функцій
Ринок смартфонів мертвий: в ASUS пояснили припинення виробництва
В BMW визнали, що доплата за підігрів сидінь була помилкою і… подвоїли інші підписки
Не просто мода: супутники підтвердили зв'язок між "чистотою" повітря та кількістю електромобілів на дорогах
Опитування DuckDuckGo: “Ні” пошуку з ШІ сказали 90% зі 175 тис. користувачів браузера
В Україну завезли майже пів мільйона авто за 2025 рік: Tesla Model Y в топі, а середній вік — 9 років
Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ
Раніше безкоштовно, тепер — $30: xAI закрила нові функції Grok Imagine для користувачів X Premium
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати