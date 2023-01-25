Базовий 14-дюймовий MacBook Pro з чипом M2 отримав повільніший SSD, ніж попередник

За даними 9to5Mac, базова версія 14-дюймового ноутбука MacBook Pro з чипом M2 має повільніший SSD, ніж попередник. У тесті BlackMagic твердотілий накопичувач місткістю 512 ГБ у новітній моделі Apple показав швидкість читання близько 2970 МБ/с та швидкість запису близько 3150 МБ/с. Для порівняння, попередня модель MacBook Pro на базі чипа M1 демонструвала результат 4900 МБ/с при читанні та 3950 МБ/с при записі для накопичувача такої ж місткості. Таким чином, базова модель 2023 року забезпечує приблизно на 39% меншу швидкість читання і на 20% меншу швидкість запису ніж модель, випущена у 2021 році.

Причина такої ситуації, швидше за все, полягає у чипах пам’яті NAND, що використовуються. За даними 9to5Mac, MacBook Pro попереднього покоління з накопичувачем місткістю 512 ГБ містив 4 чипи пам’яті, а у версії з процесором M2 встановлено лише 2 чипи пам’яті. Місткість накопичувача залишилася колишньою, але продуктивність знизилася, оскільки погіршилося розпаралелювання операцій читання та запису.

Використання меншої кількості чипів пам’яті NAND у ноутбуках нового покоління не є новаторством для Apple. Нові моделі MacBook Air з чипом M2 та накопичувачем місткістю 256 ГБ й 13-дюймовий MacBook Pro мали повільнішу пам’ять, ніж версії з процесором M1. У тих версій, де використовується лише один чип пам’яті, ситуація ще гірша. Але це ноутбуки відносно початкового рівня. У випадку 14-дюймового MacBook Pro йдеться про комп’ютер вартістю $2000, призначений для творчих професіоналів та розробників. Це не той сегмент, де очікуються оптимізації, в жертву яким приноситься продуктивність.

Водночас моделі MacBook Pro з більш містким сховищем не страждають від падіння продуктивності накопичувача. Результати тестів свідчать, що 14-дюймові MacBook Pro (M2 Pro + 2 ТБ та M2 Max + 1 ТБ) забезпечують таку ж чи вищу продуктивність дискової підсистеми, що й моделі попереднього покоління. Так, версія з чипом M2 Pro та SSD місткістю 2 ТБ забезпечує швидкість читання 5293 МБ/с та швидкість запису 6168 МБ/с, суттєво випереджаючи модель з накопичувачем місткістю 512 ГБ.

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Зазначається, що попри зниження продуктивності накопичувача в базовій версії MacBook Pro з SSD місткістю 512 ГБ, йому, як і раніше, достатньо пропускної спроможності для відтворення відеоматеріалів 12K ProRes 422 HQ зі швидкістю 60 кадрів на секунду.

Джерело: The Verge