Bethesda хоче, щоб ви грали у Fallout 5 протягом "600 годин"

Fallout 4

Bethesda хоче, щоб у Fallout 5 грали сотні годин. За словами розробників, в “ідеальному світі” нова частина серії має тривати приблизно 600 годин гри.

Bethesda Game Studios у розмові про майбутнє франшизи розповіла, що нова частина від самого старту замислювалася “на довгу дистанцію”. Це не проєкт на кілька десятків годин, а велика RPG, куди гравці зможуть повертатися знову й знову. Директор з дизайну Еміль Пальяруло розповів, що команда прагне створити Fallout 5 так, щоб вона дарувала і сюжет, і знайомі механіки, і справжню атмосферу серії.

“Я був би радий грі, яка буде такою ж успішною, як і попередні Fallout, і продовжить давати фанам те, що вони люблять — історію, у яку можна зануритися, і системи, які їм подобаються. Це має бути досвід не на 20 чи навіть 100 годин, а на 200, 300, ну й навіть 600 годин, бо саме такі ігри ми робимо”, — каже Пальяруло.

Bethesda нагадує, що тривала підтримка і довгий життєвий цикл — це частина ДНК серії. Fallout 76, який вийшов у 2018 році, досі отримує оновлення та стала пов’язаною з серіалом. У попередніх Fallout довге життя грі забезпечували доповнення, Creation Club і моди.

Про сам Fallout 5 студія поки що говорить небагато. Відомо лише, що гра буде пов’язана з поточним телешоу у всесвіті Fallout. За даними інсайдерів, п’ята частина отримала “повністю зелене світло” після скасування іншого проєкту і, ймовірно, вийде після The Elder Scrolls 6.

Що саме собою являтиме Fallout 5, поки що взагалі не зрозуміло. Поки що неясно, як саме нова гра буде пов’язана із серіалом. Події можуть розгортатися до нього, паралельно чи вже після. Вікна релізу в проєкту немає, і жодних конкретних дат Bethesda не називає. Разом з тим, за даними ЗМІ, Bethesda працює над ремастером Fallout: New Vegas.

